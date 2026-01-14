Bloomberg: Γουίτκοφ και Κούσνερ σχεδιάζουν επίσκεψη στη Μόσχα για νέα συνάντηση με τον Πούτιν

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντήσουν ξανά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε την Τετάρτη το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα με γνώση του ζητήματος.

Οι πηγές, που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα, αλλά προειδοποίησαν ότι τα σχέδια δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ότι το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης θα μπορούσε να μεταβληθεί λόγω των γεγονότων στο Ιράν, όπου οι διαδηλώσεις που διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες έχουν αναστατώσει τη χώρα.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία τέτοια συνάντηση προς το παρόν. Το Κρεμλίνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, πρόσθεσε το Bloomberg.

Παραμένει ασαφές πόσο πρόθυμος είναι ο Πούτιν να πραγματοποιήσει αυτή τη δεύτερη συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, και αυτό φαίνεται να αποτελεί το κύριο εμπόδιο για τον καθορισμό της ημερομηνίας, σύμφωνα με μία από τις πηγές του πρακτορείου.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας χαιρέτισαν τις σημαντικές προόδους που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέροντας ότι περίπου το 90% του σχεδίου έχει ολοκληρωθεί, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά σημεία διαφωνίας.

Το Κρεμλίνο έχει μέχρι στιγμής επιμείνει στο αίτημα να αποσύρει η Ουκρανία τα στρατεύματά της από τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που δεν κατάφεραν να καταλάβουν οι δυνάμεις του. Αντίθετα, το Κίεβο πρότεινε να παγώσει η τρέχουσα γραμμή επαφής ή να αποσυρθούν αμοιβαία και οι δύο πλευρές από το μέτωπο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας.

Η Μόσχα είναι επίσης αντίθετη στην ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως ρωσικό το έδαφος που έχει καταλάβει. Ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο κατέλαβαν οι δυνάμεις του Κρεμλίνου, και η τύχη των περίπου 300 δισ. δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας παραμένουν επίσης ανεπίλυτα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρουσιάσουν τα τελευταία σχέδια στον Πούτιν και την ομάδα του, ανέφεραν άλλες πηγές του Bloomberg.

Οι συζητήσεις αναμένεται να καλύψουν θέματα που θα αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη στην Ουκρανία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, καθώς και την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι δεν είναι «ιδιαίτερα ενθουσιασμένος» με τον Πούτιν, αλλά δεν είναι σαφές αν σκοπεύει να αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα, παρά την απογοήτευσή του. Οι ΗΠΑ έχουν προετοιμάσει νέες κυρώσεις σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να δράσει για την άρνηση της Ρωσίας να συναινέσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Ουκρανία πλησιάζουν σε συμφωνίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας – συμπεριλαμβανομένων των τρόπων παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός, της αποτροπής της Ρωσίας από το να επιτεθεί ξανά και της αντίδρασης σε περίπτωση που το πράξει – καθώς και συμφωνίες που καλύπτουν τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της Ουκρανίας.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ επισκέφτηκαν τη Μόσχα και συναντήθηκαν με τον Πούτιν τον Δεκέμβριο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν σχεδόν πέντε ώρες, αλλά δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική πρόοδο. Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Ρωσία έξι φορές πέρυσι.

Με μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία να μη βρίσκεται στον ορίζοντα και τις εξελίξεις στο μέτωπο να προχωρούν αργά, η Ρωσία συνεχίζει αδίστακτα να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις και κρίσιμες υποδομές.

Η Μόσχα ενέτεινε τις επιθέσεις της εναντίον αμάχων μετά την έναρξη των προσπαθειών του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Περίπου 2.400 Ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις το 2025 και σχεδόν 12.000 τραυματίστηκαν.

