Η κορυφαία ουκρανική αμυντική εταιρεία Fire Point, κατασκευάστρια του drone FP-1, που χρησιμοποιείται σε πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας και του νέου πυραύλου cruise Flamingo, διόρισε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στο νεοσύστατο συμβουλευτικό συμβούλιο.

Η κίνηση έρχεται καθώς η εταιρεία βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών κατά της διαφθοράς για υπερκοστολόγηση και επιχειρεί την ενίσχυση της εποπτείας.

Μία από τις πλέον κρίσιμες εταιρείες της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, η Fire Point, ανακοίνωσε τον διορισμό του πρώην Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος υπηρέτησε από το 2018 έως το 2021 στην πρώτη κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο νεοσύστατο advisory board. Η εταιρεία ανέφερε ότι προχωρά στην αναβάθμιση του πλαισίου διοίκησης «σύμφωνα με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα».

Η Fire Point βρίσκεται, ωστόσο, στο επίκεντρο έρευνας από τις ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς σχετικά με καταγγελίες για φουσκωμένες τιμές σε κρατικές συμβάσεις, σύμφωνα με την Kyiv Independent. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία δεν έκανε αναφορά στην έρευνα.

Πέρα από το drone FP-1, που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στα πλήγματα της Ουκρανίας σε βάθος εντός ρωσικού εδάφους, η Fire Point έχει αναπτύξει και τον πύραυλο cruise Flamingo, του οποίου την παραγωγή, το Κίεβο σκοπεύει να αυξήσει σε μεγαλύτερη κλίμακα καθώς επεκτείνει την αμυντική του βιομηχανία.

Σύμφωνα με τον Δανό υπουργό Άμυνας, η εταιρεία σχεδιάζει επίσης την κατασκευή εργοστασίου καυσίμων πυραύλων στη Δανία τους επόμενους μήνες.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για το Κίεβο, καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει περαιτέρω δυτική οικονομική και στρατιωτική στήριξη στον πόλεμο που διανύει πλέον το τέταρτο έτος του, αλλά και να προωθήσει την υποψηφιότητά του για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

