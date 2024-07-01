Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεν περιμένουν μια "θεμελιώδη αλλαγή" στο Ιράν ανεξαρτήτως του νικητή των προεδρικών εκλογών, ο πρώτος γύρος των οποίων δεν ήταν ούτε "δίκαιος ούτε ελεύθερος".

Οι προεδρικές εκλογές στο Ιράν θα κριθούν στις 5 Ιουλίου μεταξύ των υποψηφίων - του μεταρρυθμιστή Μασούντ Πεζεσκιάν και του υπερσυντηρητικού Σαΐντ Τζαλιλί - που επικράτησαν στον πρώτο γύρο, όπου το ποσοστό συμμετοχής ήταν το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από την αρχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

"Θεωρούμε ότι οι εκλογές αυτές στο Ιράν δεν είναι ούτε δίκαιες ούτε ελεύθερες", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Βεντάντ Πατέλ.

"Δεν αναμένουμε αυτές οι εκλογές, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, να οδηγήσουν σε θεμελιώδη αλλαγή στη διοίκηση του Ιράν ή να κάνουν το ιρανικό καθεστώς να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να προσφέρει περισσότερη αξιοπρέπεια στους πολίτες του", πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος αμφισβήτησε επίσης τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την ιρανική κυβέρνηση.

"Ακόμη και τα επίσημα στοιχεία της ιρανικής κυβέρνησης για τη συμμετοχή των ψηφοφόρων, όπως και τα περισσότερα άλλα στοιχεία που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς, δεν είναι αξιόπιστα", δήλωσε.

Η συμμετοχή στον πρώτο γύρο που διεξήχθη την Παρασκευή ανήλθε στο 39,92%, το χαμηλότερο ποσοστό στα 45 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς απέχει πολύ από το αντίστοιχο 80% των προεδρικών εκλογών στα τέλη του 20ού αιώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.