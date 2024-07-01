Βουλγαρία: Ο υποψήφιος πρωθυπουργός ανακοίνωσε το υπουργικό συμβούλιο

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ έδωσε σήμερα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Ρόσεν Ζελιάσκοφ με την ιδιότητά του υποψηφίου πρωθυπουργού από το GERB-UDF. Ο Ζελιάσκοφ είχε ήδη ετοιμάσει το υπουργικό συμβούλιο και προχώρησε στην ανάγνωση της προτεινόμενης δομής και σύνθεσής του.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος εξέδωσε διάταγμα ζητώντας από το Κοινοβούλιο να ψηφίσει το προτεινόμενο υπουργικό συμβούλιο. Αυτή ήταν μια εκπληκτικά γρήγορη εξέλιξη σε μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί μια εβδομάδα.

Ακολουθεί μια περίληψη των παρατηρήσεων του προέδρου και των εκπροσώπων του GERB-UDF οι οποίοι συναντήθηκαν με τον αρχηγό του κράτους και στη συνέχεια μίλησαν στους δημοσιογράφους:

Καθώς έδινε την εντολή στον Ζελιάσκοφ, ο πρόεδρος Ράντεφ είπε ότι είναι "μεγάλη ευθύνη και δοκιμασία". Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο, τη χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές της 9ης Ιουνίου η οποία, όπως είπε, "επηρεάζει πάντα τη νομιμότητα των θεσμών και πρέπει να αντιμετωπιστεί με συστηματικές προσπάθειες εν ονόματι του δημόσιου συμφέροντος".

Έχοντας ανακοινώσει την πρότασή του για την κυβέρνηση, ο Ζελιάσκοφ δήλωσε ότι θα αναλάβει αρκετές δεσμεύσεις για το πιθανό υπουργικό συμβούλιο: τη σταθεροποίηση του δημοσιονομικού μοντέλου, την εξομάλυνση των δημόσιων οικονομικών και κυρίως τις προτεραιότητες σε σχέση με το έργο του κοινοβουλίου, εκ των οποίων ένα σαφές νομοθετικό πρόγραμμα με προθεσμίες που μπορεί να ενώσει την πλειοψηφία στο όνομα των προτεραιοτήτων της χώρας. Υπογράμμισε "τον ισχυρό ευρωατλαντικό προσανατολισμό" της κυβέρνησης.

Ο αρχηγός του κόμματος GERB Μπόικο Μπορίσοφ είπε στους δημοσιογράφους ότι εάν σχηματιστεί κυβέρνηση, αυτή θα εκπληρώσει "τρία ή τέσσερα καθήκοντα και μετά θα παραιτηθεί". Ανέφερε τρία καθήκοντα: την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού, την απεμπλοκή της χρηματοδότησης της ΕΕ και την πρόοδο προς την είσοδο στην ευρωζώνη. "Αν η κυβέρνηση επιτύχει χάρη σε ένα τέχνασμα - είτε αν ορισμένοι βουλευτές επιλέξουν να μην έρθουν να ψηφίσουν ή αποφασίσουν να μας στηρίξουν αλλά όχι ως κόμμα, όχι στην πλειοψηφία για να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας - τότε η κυβέρνηση θα έχει ιδιαίτερα βραχύβια ζωή, όχι γιατί κάποιος θα την ανατρέψει αλλά γιατί θα αποχωρήσουμε", δήλωσε ο Μπορίσοφ. Προέτρεψε τη συμμαχία "Συνεχίζουμε την αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία" και "όλους τους υπόλοιπους που γυρίζουν την πλάτη τους στο κράτος και επέλεξαν να προστατεύσουν ή να διεκδικήσουν εκ νέου την εκλογική βάση τους", να στηρίξουν την κυβέρνηση.

Σε ανάρτηση σήμερα στο Facebook, ο συνεπικεφαλής του κόμματος "Συνεχίζουμε την Αλλαγή" Κίριλ Πέτκοφ έγραψε ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει μια κυβέρνηση του GERB και του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (MRF) "την οποία ονειρεύεται ο αρχηγός του MRF Ντελιάν Πέεφσκι, γιατί οι επόμενες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Βουλγαρία είναι αδύνατο να υλοποιηθούν με αυτά τα κόμματα".

Το εθνικιστικό κόμμα Vazrazhdane (Αναγέννηση) δήλωσε στο BTA ότι η θέση του παραμένει αμετάβλητη και είναι αποφασισμένο να μην υποστηρίξει ένα υπουργικό συμβούλιο του GERB-UDF και του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες.

