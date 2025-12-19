Λογαριασμός
Η χριστουγεννιάτικη ΑΙ πλάκα: Ο Ζελένσκι θείο βρέφος και το δώρο των 90 δισ. ευρώ - Βίντεο

Ο Ουκρανός πρόεδρος ως θείο βρέφος κλαίει σπαρακτικά, μέχρι που η «Μαρία» φον ντερ Λάιεν, του δίνει ένα 100ευρο - Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ παρακολουθούν 

fatni

Ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και πνεύμα των ημερών, γίνεται viral τις τελευταίες ώρες, με θέμα τη συμφωνία στις Βρυξέλλες για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (106 δισεκατομμύρια δολάρια) για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Στο βίντεο, ο Ουκρανός πρόεδρος απεικονίζεται ως το μωρό Ιησούς στη χριστουγεννιάτικη φάτνη. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς, στέκουν δίπλα του ως Μαρία και Ιωσήφ. 

Πιο δίπλα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ, στέκουν και παρακολουθούν ως Μάγοι.  

Κάποια στιγμή το «βρέφος» Ζελένσκι αρχίζει να κλαίει. Όταν η «μητέρα» του Ούρσουλα του δίνει ένα 100ευρω αρχίζει να γελά, όπως και όλοι οι άλλοι γύρω του. 

Δείτε το βίντεο: 

