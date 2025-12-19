Ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και πνεύμα των ημερών, γίνεται viral τις τελευταίες ώρες, με θέμα τη συμφωνία στις Βρυξέλλες για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (106 δισεκατομμύρια δολάρια) για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στο βίντεο, ο Ουκρανός πρόεδρος απεικονίζεται ως το μωρό Ιησούς στη χριστουγεννιάτικη φάτνη. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς, στέκουν δίπλα του ως Μαρία και Ιωσήφ.

Πιο δίπλα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ, στέκουν και παρακολουθούν ως Μάγοι.

Κάποια στιγμή το «βρέφος» Ζελένσκι αρχίζει να κλαίει. Όταν η «μητέρα» του Ούρσουλα του δίνει ένα 100ευρω αρχίζει να γελά, όπως και όλοι οι άλλοι γύρω του.

Δείτε το βίντεο:

🇪🇺🇺🇦 ¡La UE les desea feliz Navidad!

¡Ya pueden adorar al niño! pic.twitter.com/FccQZUhlXG — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) December 18, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.