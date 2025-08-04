Απεργία σε εργοστάσια παραγωγής μαχητικών αεροσκαφών της Boeing

Μέλη συνδικάτου εργαζομένων που συναρμολογούν καταδιωκτικά αεροσκάφη της Boeing στο Μιζούρι και στο Ιλινόι θα απεργήσουν σήμερα, αφού απέρριψαν χθες Κυριακή αναθεωρημένη πρόταση της εργοδοσίας για επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση.

«Περίπου 3.200 εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης (...) ψήφισαν (χθες) Κυριακή 3η Αυγούστου 2025 υπέρ της απόρριψης της σύμβασης» που πρότεινε η διεύθυνση της Boeing, ανέφερε το συνδικάτο IAM (Internation Association of Machinists and Aerospace Workers, διεθνής ένωση χειριστών μηχανημάτων και εργαζομένων στην αεροδιαστημική βιομηχανία) σε ανακοίνωσή του.

«Θα αρχίσει απεργία τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 4ης Αυγούστου», πρόσθεσε το συνδικάτο.

«Τα μέλη του τομέα 837 του IAM εκφράστηκαν δυνατά και καθαρά: αξίζουν σύμβαση που θα αντανακλά τις ικανότητές τους, την αφοσίωσή τους και τον απαραίτητο ρόλο που διαδραματίζουν στην άμυνα της χώρας μας», επισήμανε ο Τομ Μπέλιγκ, αντιπρόσωπος του συνδικαλιστικού φορέα, σε ανακοίνωσή του.

«Το συνδικάτο μας είναι βασισμένο στη δημοκρατία» και τα μέλη έχουν κάθε δικαίωμα να αξιώνουν «σύμβαση αντίστοιχη της συμβολής τους», πρόσθεσε χθες ο Μπράιαν Μπράιαντ, ο πρόεδρος του IAM.

Η αρχική πρόταση της Boeing, που απορρίφθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα, συμπεριλάμβανε αυξήσεις μισθών 20% σε τέσσερα χρόνια και περισσότερες άδειες. Η αναθεωρημένη πρόταση προέβλεπε αυξήσεις 40%, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Το συνδικάτο είχε προειδοποιήσει πως αν δεν κλεινόταν συμφωνία μέσα σε επτά ημέρες, ο τομέας 837 του IAM θα κήρυσσε απεργία.

«Είμαστε απογοητευμένοι που οι εργαζόμενοί μας απέρριψαν την πρόταση που προέβλεπε αυξήσεις μισθών 40% μεσοσταθμικά και επέλυε την κύρια ανησυχία τους για τις ευέλικτα ωράρια εργασίας», αντέδρασε ο Νταν Γκίλιαν, αντιπρόεδρος της Boeing Air Dominance και επικεφαλής του εργοστασίου στο Σέιντ Λούις.

Σε ανακοίνωσή του επισήμανε ότι ο όμιλος ήταν «έτοιμος να αντιμετωπίσει» την απεργιακή κινητοποίηση έχοντας καταρτίσει «σχέδιο εκτάκτου ανάγκης» που πλέον θέτει σε εφαρμογή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι «το προσωπικό μας που δεν απεργεί θα συνεχίσει να εξυπηρετεί» τους πελάτες.

Η Boeing περνά βαθιά κρίση από την περασμένη χρονιά, λόγω προβλημάτων ποιότητας στην παραγωγή της και απεργιακή κινητοποίηση 50 και πλέον ημερών που παρέλυσε τα δυο μεγαλύτερα εργοστάσιά της.

Το IAM αντιπροσωπεύει κάπου 600.000 ενεργούς εργαζόμενους και συνταξιούχους στους τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας, των αεροπορικών εταιρειών, των ναυπηγείων, των σιδηροδρόμων, των μεταφορών, της υγείας, του αυτοκινήτου και άλλων βιομηχανικών κλάδων στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

