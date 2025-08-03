Η κατάρρευση στοάς στο El Teniente, το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο, οδήγησε στον θάνατο τέσσερις εργάτες, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση Codelco, η μεγαλύτερη παραγωγός χαλκού παγκοσμίως.
Με τις στοές του μήκους 4.500 χιλιομέτρων, το El Teniente είναι το μεγαλύτερο υπόγειο κοίτασμα χαλκού στον πλανήτη.
Η κατάρρευση της στοάς σημειώθηκε την Πέμπτη σε βάθος 1.200 μέτρων και οφείλεται σε σεισμική δραστηριότητα η προέλευση, φυσική ή τεχνητή, της οποίας ερευνάται.
Πρόκειται για το τραγικότερο δυστύχημα στο μεταλλείο εδώ και τρεις δεκαετίες.
Η μεταλλουργική βιομηχανία της Χιλής θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες στον κόσμο. Το 2024, το ποσοστό θνητότητας ανερχόταν σε 0,02%, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Γεωλογίας και Ορυχείων της χώρας.
