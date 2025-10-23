Αντιπροσωπείες της Χαμάς και της Φατάχ συζητούν στην Αίγυπτο το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας

Αντιπροσωπείες της Χαμάς και της Φατάχ συναντήθηκαν σήμερα στην Αίγυπτο για να συζητήσουν τις διευθετήσεις που θα γίνουν μετά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό κανάλι Al-Qahera News.

Οι αντιπροσωπείες «συζητούν την εθνική κατάσταση στο σύνολό της και τις ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν μετά το τέλος του πολέμου» στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσε το κανάλι, το οποίο πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

