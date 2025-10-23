O Τραμπ συμφώνησε να μην στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σαν Φρανσίσκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αναπτύξει ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσαν ο ίδιος και ο δήμαρχος της πόλης, σε ξεχωριστές αναρτήσεις τους σήμερα.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια αιφνιδιαστική στροφή του Τραμπ ο οποίος πιέζει τις πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς δημάρχους να εντείνουν την καταστολή της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο Ντάνιελ Λούρι είπε ότι ο Τραμπ του τηλεφώνησε το βράδυ της Τετάρτης για να του πει ότι αναστέλλει τα σχέδιά του για ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ επιβεβαίωσε την απόφαση αυτή, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της σήμερα το πρωί.

«Έχουμε δουλειά να κάνουμε και θα δεχόμασταν τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας με το FBI, την DEA, το ATF και το υπουργείο Δικαιοσύνης για να βγάλουμε από τους δρόμους τα ναρκωτικά και τους εμπόρους ναρκωτικών, αλλά το να έχουμε τον στρατό και μια στρατιωτικοποιημένη δύναμη αντιμετώπισης της μετανάστευσης στην πόλη μας θα εμπόδιζε την ανάκαμψή μας. Εκτιμούμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος κατανοεί πως είμαστε το παγκόσμιο επίκεντρο της τεχνολογίας και, όταν το Σαν Φρανσίσκο είναι ισχυρό, η χώρα μας είναι ισχυρή» πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ακυρώνει την αποστολή δυνάμεων στο Σαν Φρανσίσκο επειδή ο δήμαρχος του ζήτησε «πολύ ευγενικά, να του δώσω μια ευκαιρία» ώστε να δει αν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τα προβλήματα.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Σαν Φρανσίσκο θα ήταν η επόμενη πόλη όπου θα έστελνε την Εθνοφρουρά, όπως έκανε και σε άλλες πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς δημάρχους. Η εφημερίδα San Francisco Chronicle έγραψε την Τετάρτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα έστελνε περισσότερους από 100 ομοσπονδιακούς πράκτορες για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

