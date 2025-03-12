Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ - Ουκρανίας εξέδωσε η ιταλική κυβέρνηση, δηλώνοντας ικανοποίηση, ενώ εξέφρασε και στήριξη στις προσπάθειες της Αμερικής για ειρήνη.

«Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, οι οποίες διεξήχθησαν στην Τζέντα με αναφορά, ειδικότερα, στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός τριάντα ημερών και στην επανενεργοποίηση της αμερικανικής στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η Ιταλία παρέχει απόλυτη στήριξη στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, υπέρ μιας δίκαιης ειρήνης, η οποία να μπορεί να εγγυηθεί μια ασφάλεια διαρκείας στην Ουκρανία. Τώρα είναι η σειρά της Ρωσίας να αποφασίσει», προστίθεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.