Η ΕΕ αποστέλλει στην Ιρλανδία βοήθεια έκτακτης ανάγκης

Μετά το αίτημα της Ιρλανδίας για βοήθεια σχετικά με τις διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Éowyn, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η ΕΕ κινητοποίησε αμέσως 13 ηλεκτρογεννήτριες από το στρατηγικό απόθεμα rescEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο φιλοξενείται στην Πολωνία.

Τέσσερις ηλεκτρογεννήτριες που προσφέρονται από τη Δανία μέσω του μηχανισμού θα φτάσουν επίσης σύντομα στην Ιρλανδία και θα συμβάλουν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επιτόπου.

Η ΕΕ ενεργοποίησε επίσης την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Copernicus και παρείχε αναλυτική υποστήριξη στις εθνικές αρχές.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει σε συνεχή επαφή με τις εθνικές αρχές, διασφαλίζοντας ότι η πρόσθετη βοήθεια μπορεί να διοχετευτεί άμεσα, εάν χρειαστεί.

Η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα ετοιμότητας, διαχείρισης κρίσεων, και ισότητας, κ. Ατζά Λαμπίμπ, δήλωσε: «Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η καταιγίδα Éowyn, δοκιμάζουν ολοένα και περισσότερο την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στις καταστροφές. Ωστόσο, καταδεικνύουν επίσης την αύξηση της ισχύος των κοινών προσπαθειών μας όσον αφορά την ετοιμότητα και την αλληλεγγύη. Οι σκέψεις μας είναι με τα άτομα που έχουν πληγεί και με τα μέλη του προσωπικού πρώτης επέμβασης στην Ιρλανδία, τα οποία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή στην ομαλότητα. Ευχαριστώ τη Δανία για την άμεση προσφορά βοήθειας, καθώς και την Πολωνία, για την εξαιρετική συνεργασία τους όσον αφορά τη φιλοξενία και την παράδοση των ηλεκτρογεννητριών του rescEU στην Ιρλανδία. Σ’ αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί.».

Κορίνα Γεωργίου

