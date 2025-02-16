Απηχώντας τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, τα όρια που θέτει η δικαστική εξουσία στην αυθαίρετη άσκηση της εκτελεστικής λειτουργίας, εν μέσω νομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

«Αυτός που σώζει τη χώρα του δεν παραβιάζει κανένα νόμο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Η συγκεκριμένη ρήση αποδίδεται στον Γάλλο στρατηγό που εμπνεύστηκε τον «Ναπολεόντειο Κώδικα» το 1804 προτού αυτοανακηρυχθεί αυτοκράτορας.

«Μίλησε σαν αληθινός δικτάτορας», σχολίασε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας, Άνταμ Σιφ, ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Τραμπ, στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, έχει υπογράψει αρκετά εκτελεστικά διατάγματα που φαίνεται ότι θα κριθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Τραμπ κατηγορείται ότι σφετερίστηκε την εξουσία του Κογκρέσου παραβιάζοντας το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Αν και ο Τραμπ ισχυρίζεται δημοσίως ότι συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, σύμβουλοί του επέκριναν έντονα δικαστές και ζήτησαν την παραπομπή τους. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αυτήν την εβδομάδα ότι οι δικαστές «δεν επιτρέπεται να ελέγχουν τη νόμιμη άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας».

Ο δικηγόρος Νορμ Άιζεν επισημαίνει πως η νομική ομάδα του Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη προβάλει το επιχείρημα πως «εάν κάτι κάνει ο πρόεδρος, δεν είναι παράνομο». Εξηγώντας πως η συγκεκριμένη ρήση του Ναπολέοντα δικαιολογεί παράνομες ενέργειες, χαρακτηρίζει «προκλητικό» το μήνυμα του προέδρου Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος χρησιμοποιεί σε κάθε ευκαιρία το αγαπημένο του σύνθημα «Make America Great Again» («Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά»), απέδωσε σε θέλημα Θεού ότι επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας τον περασμένο Ιούλιο. «Πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει ότι ο Θεός μου χάρισε τη ζωή για κάποιον λόγο. Και αυτός ο λόγος ήταν για να σώσω τη χώρα μας και να αποκαταστήσω το μεγαλείο της Αμερικής», είχε πει μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

