Ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη νέα εξουσία που αποκτά ο Πούτιν για στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η ρωσική Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο που δίνει στον Βλαντίμιρ Πούτιν τη δυνατότητα να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό για την «προστασία Ρώσων πολιτών», ακόμη και σε περιπτώσεις δίωξης ή σύλληψής τους από ξένα κράτη και διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει το Politico, η Μόσχα θα μπορεί πλέον νόμιμα να αποστέλλει στρατεύματα εκτός συνόρων για την προστασία Ρώσων πολιτών που συλλαμβάνονται, ερευνώνται, δικάζονται ή «υφίστανται κακομεταχείριση από ξένα κράτη, διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς στους οποίους η Ρωσία δεν συμμετέχει».

«Η δυτική Δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε έναν κατασταλτικό μηχανισμό εναντίον αποφάσεων που δεν συμβαδίζουν με εκείνες που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολοντίν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πλέον προθεσμία 14 ημερών για να υπογράψει το νομοσχέδιο και να το μετατρέψει σε νόμο, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες στη Δύση για τις προθέσεις της Μόσχας απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Φέτος, πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών χαρακτήρισαν τη Ρωσία ως άμεση απειλή για τη Δύση και τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Αξιωματούχοι και βουλευτές της ΕΕ εκφράζουν φόβους ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να θεωρήσει τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια ως ιδανικό παράθυρο για να δοκιμάσει τη συνοχή και τη δέσμευση της Δύσης απέναντι στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους πολιτικούς με άμεση γνώση των σχετικών συζητήσεων, τους οποίους επικαλείται το Politico, αυτό το «παράθυρο ευκαιρίας» θα παραμένει ανοιχτό όσο ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και η Ευρώπη δεν έχει ακόμη ενισχύσει επαρκώς τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Η Μόσχα έχει επιχειρήσει να δικαιολογήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας των ρωσόφωνων Ουκρανών, τους οποίους θεωρεί «συμπατριώτες». Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι το Κίεβο παραβίαζε επί χρόνια τα δικαιώματά τους και εξακολουθεί να ζητά την αποκατάσταση της ρωσικής γλώσσας και της ρωσικής εκκλησίας σε κρατικό επίπεδο στην Ουκρανία, ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τον περασμένο μήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι χώρες της Βαλτικής ενδέχεται να αποτελέσουν τον επόμενο στόχο της Μόσχας εάν η Ουκρανία δεν λάβει επαρκή στήριξη, προειδοποίηση που αργότερα απέρριψε η Εσθονία.

Πηγή: skai.gr

