Andrew Tate: Ο «τοξικός» influencer αποφυλακίστηκε και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό – Δείτε το video της… «ελευθερίας» του

Ο Άντριου Τέιτ, ο «τοξικός» influencer, που του αρέσει να αυτοαποκαλείται Top G (στην αργκό του δρόμου το G σημαίνει γκάνγκστερ), μετά από μήνες σε ρουμανική φυλακή ως ύποπτος για οργανωμένο έγκλημα και εμπορία ανθρώπων, κέρδισε την έφεση για να αντικατασταθεί η κράτησή του με κατ’ οίκον περιορισμό.

Το Εφετείο του Βουκουρεστίου αποφάσισε υπέρ της έφεσης του Τέιτ, ο οποίος αμφισβήτησε την απόφαση δικαστή της περασμένης εβδομάδας να παρατείνει για τέταρτη φορά τη σύλληψή του για 30 ημέρες, δήλωσε εκπρόσωπος της ρουμανικής υπηρεσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, DIICOT.

Ο 36χρονος Τέιτ, που έχει 5,4 εκατ. οπαδούς στο Twitter, συνελήφθη αρχικά στα τέλη Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι, μαζί με τον αδελφό του Τριστάν και δύο Ρουμάνες.

Και οι τέσσερις κέρδισαν την έφεση την Παρασκευή 31 Μαρτίου και θα παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι τις 29 Απριλίου. Σε κανέναν από τους τέσσερις δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημα κατηγορίες. Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της άμεσης απελευθέρωσής τους. Οι εισαγγελείς δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την απόφαση του εφετείου, η οποία είναι οριστική.

Η σύλληψή του στις 29 Δεκεμβρίου έγινε με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων και του βιασμού. Οι αξιωματικοί εισέβαλαν στο κρησφύγετό του και λένε ότι βρήκαν όπλα, μαχαίρια και μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο Top G και ο μικρότερος αδελφός του, ο 34χρονος Τριστάν, οδηγήθηκαν με χειροπέδες στη φυλακή. Δύο Ρουμάνες γυναίκες, η Georgiana Naghel και μια πρώην αστυνομικός ονόματι Alexandra Luana Radu, συνελήφθησαν επίσης.

Since last year ive been in 24 hour lockdown. No yard time.



Pacing a 3metre cell with zero electronics or outside contact. Absolute clarity of mind. Real thoughts. Real plans.



Vivid pain.



One hour home and I cant stand my phone.



Some habits die hard.



We must defeat Shaytan. pic.twitter.com/Q6TBK5KTqU