Τα προβλήματα στελέχωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καθυστερούν τις πτήσεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε πολλά αεροδρόμια των ΗΠΑ, καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης φτάνει στην έβδομη ημέρα του, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η FAA ανέφερε ότι πολλές πτήσεις είχαν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια του Νάσβιλ και του Νιούαρκ, μεταξύ άλλων. Οι πτήσεις που έφταναν στο Νιούαρκ καθυστερούσαν έως και 30 λεπτά λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας στο Νάσβιλ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λόγω της υποστελέχωσης και θα περιορίσει τις δραστηριότητές του, ανέφερε η FAA.

Η FAA μειώνει τον αριθμό των πτήσεων που φτάνουν ανά ώρα στο αεροδρόμιο Ο'Χέαρ του Σικάγο, επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού, με μέσο όρο καθυστερήσεων 41 λεπτών.

Η Διοίκηση ανέφερε επίσης προβλήματα έλλειψης προσωπικού στο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικής Κυκλοφορίας της Ατλάντα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν επίσης τις πτήσεις σε όλη τη χώρα.

Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και περίπου 50.000 αξιωματικοί της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών πρέπει να εμφανιστούν για εργασία κατά τη διάρκεια του lockdown της κυβέρνησης, αλλά δεν πληρώνονται. Οι ελεγκτές πρόκειται να λάβουν μέρος του μισθού τους στις 14 Οκτωβρίου για την εργασία τους πριν από το lockdown.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η FAA έχει διαπιστώσει μια μικρή αύξηση στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που λαμβάνουν άδεια ασθενείας και ότι το προσωπικό της εναέριας κυκλοφορίας έχει μειωθεί κατά 50% σε ορισμένες περιοχές από τότε που ξεκίνησε το κλείσιμο την περασμένη εβδομάδα.

«Αν δεν έχουμε ελεγκτές, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο εναέριος χώρος είναι ασφαλής. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να επιβραδύνουμε την κυκλοφορία», δήλωσε ο Ντάφι την Τρίτη στην εκπομπή «Fox and Friends» του Fox News.

Η FlightAware, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων, ανέφερε ότι περισσότερες από 2.500 πτήσεις είχαν καθυστερήσει την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 στο Νάσβιλ, δηλαδή το 20% των πτήσεών της, και σχεδόν 500 πτήσεις στο Ο'Χέαρ, δηλαδή περισσότερο από το 15% των πτήσεων.

Το 2019, κατά τη διάρκεια ενός 35ήμερου lockdown, ο αριθμός των απουσιών των ελεγκτών και των υπαλλήλων της TSA αυξήθηκε καθώς οι εργαζόμενοι δεν έπαιρναν τους μισθούς τους, με αποτέλεσμα να παραταθούν οι χρόνοι αναμονής στα σημεία ελέγχου σε ορισμένα αεροδρόμια. Οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβραδύνουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη, γεγονός που άσκησε πίεση στους νομοθέτες να τερματίσουν γρήγορα την αντιπαράθεση.

