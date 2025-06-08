Μία από τις βασικές δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του περίοδο, ήταν το μεταναστευτικό και η αντιμετώπιση της... αριστερής ανομίας στους αμερικανικούς δρόμους. Τόνιζε, δε, σε κάθε ομιλία του, ότι θα κάνει χρήση όλης της δύναμής του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, για να το αντιμετωπίσει.

Οι αντιδράσεις στην Καλιφόρνια για την επιχείρηση της υπηρεσίας Μετανάστευσης του έδωσαν την καλύτερη ευκαιρία, προκειμένου να «πει» σε όλη την Αμερική, ότι οι εξαγγελίες του δεν ήταν «κούφια λόγια».

Με αφορμή τα γεγονότα και τις επιθέσεις σε μεταναστευτικούς πράκτορες, αλλά και τις... αργές αντιδράσεις των τοπικών αστυνομικών, ο Ντόναλντ Τραμπ άδραξε την ευκαιρία να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του και να ενεργήσει πολύ γρήγορα, δίνοντας εντολή να σταλούν στο Λος Άντζελες δυνάμεις της Εθνοφρουράς.

«Το να περιμένουμε αρκετές ώρες να εμφανιστεί το LAPD - ή να μας πουν ότι δεν πρόκειται να μας υποστηρίξουν μέχρι να βρουν έναν αξιωματικό σε μια επικίνδυνη κατάσταση - είναι κάτι που απλά δεν είναι εφικτό όταν διεξάγονται βίαιες διαδηλώσεις», είπε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κίρστι Νόεμ στο CBS News την Κυριακή το πρωί.

Μετά την αντίρρηση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, ο Τραμπ ομοσπονδιοποίησε τους 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες ήταν επίσης σε «υψηλή επιφυλακή» για να αναπτυχθούν, κάτι που θα σήμαινε μια εξαιρετικά σπάνια χρήση του στρατού σε αμερικανικό έδαφος.

Η ταχύτητα με την οποία αντέδρασε ο Τραμπ υποδηλώνει ότι πρόκειται για έναν αγώνα για τον οποίο η κυβέρνησή του είναι έτοιμη – και μάλιστα πρόθυμη να τον δώσει. Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι ο νόμος και η τάξη, και η επιθετική επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής, είναι οφέλιμα για τον πρόεδρο. Οι ενέργειές του είναι σίγουρο ότι θα ενθουσιάσουν τη βάση των υποστηρικτών του και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους ανεξάρτητους που ανησυχούν για τη δημόσια ασφάλεια.

Η Νοέμ, στη συνέντευξή της, είπε ότι οι διαμαρτυρίες Black Lives Matters του 2020 στη Μινεσότα επετράπη να εξαπλωθούν ανεξέλεγκτα - και ότι η νέα κυβέρνηση Τραμπ θα χειριζόταν τα πράγματα διαφορετικά. «Δεν θα αφήσουμε να επαναληφθεί το 2020», είπε χαρακτηριστικά.

Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, είπαν ότι η ενεργοποίηση μασκοφόρων αξιωματικών μετανάστευσης με στρατιωτικό εξοπλισμό για τη σύλληψη πολιτών σε εστιατόρια και καταστήματα ήταν εμπρηστική και ότι η προθυμία του προέδρου να αναπτύξει εκπαιδευμένους στρατιώτες ήταν αδικαιολόγητη.

«Το να το κάνει ο πρόεδρος όταν δεν του ζητήθηκε, παραβιάζοντας γενιές παράδοσης, απλώς θα εντείνει την κατάσταση και θα κάνει τα πράγματα χειρότερα», δήλωσε ο γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ Κόρι Μπούκερ.

«Πολλές από αυτές τις ειρηνικές διαμαρτυρίες δημιουργούνται επειδή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σπέρνει το χάος και τη σύγχυση συλλαμβάνοντας άτομα που εμφανίζονται στις ακροάσεις τους για τη μετανάστευση, που προσπαθούν να τηρήσουν το νόμο».

Πέντε μήνες μετά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, αυτές οι διαδηλώσεις στην Καλιφόρνια μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός - ή η έναρξη μιας μεγαλύτερης εμφύλιας αναταραχής τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

