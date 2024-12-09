Ισραήλ: Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο επτά στρατιωτών, τεσσάρων στον Λίβανο, τις πρώτες απώλειες στις τάξεις του από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 27 Νοεμβρίου καθώς και τριών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας.

Τέσσερις στρατιώτες από το ίδιο τάγμα σκοτώθηκαν χθες στον νότιο Λίβανο, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο άλλων τριών στρατιωτών, που «έπεσαν στη μάχη» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανεβάζοντας σε 384 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης στις 27 Οκτωβρίου 2023.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον μόλις 50 ημέρες για να αποσυρθεί σταδιακά από τον Λίβανο.

Με βάση τη συμφωνία, η Χεζμπολάχ υποχρεούται επίσης να αποσυρθεί από τα νότια σύνορα με το Ισραήλ και να κινηθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι -- περίπου 30 χλμ από τα σύνορα. Τα βαρέα όπλα της Χεζμπολάχ πρέπει επίσης να απομακρυνθούν από την περιοχή των συνόρων.

Πολλαπλά ισραηλινά πλήγματα έχουν στοχεύσει τον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία και η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πυρά που ερρίφθησαν προς το Ισραήλ στις 2 Δεκεμβρίου.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται τακτικά για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

