Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Κατάρ διεξήγαγαν στο Κάιρο «εντατικές συνομιλίες» για τις επόμενες φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, με τη συμμετοχή αμερικανών αντιπροσώπων, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η γραμματεία ενημέρωσης και Τύπου της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

«Τα μέρη (...) άρχισαν εντατικές συνομιλίες για να εξεταστούν τα επόμενα στάδια της συμφωνίας ανακωχής, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών με σκοπό να υπάρξουν εγγυήσεις για την εφαρμογή συμφωνιών που είχαν συναφθεί προηγουμένως», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καΐρου.

Οι διαπραγματευτές εξέτασαν επίσης τρόπους να αυξηθεί «η ανθρωπιστική βοήθεια» που παραδίδεται στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή τους 15 μήνες του πολέμου, κατά το κείμενο.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα χθες πως έστειλε στο Κάιρο ομάδα διαπραγματευτών για συνομιλίες, αφού η Χαμάς παρέδωσε τη νύχτα τις σορούς τεσσάρων ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τυπικά ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο 1η Μαρτίου.

Η δεύτερη φάση, η οποία στη θεωρία ξεκινά μεθαύριο Κυριακή, προβλεπόταν να φέρει το οριστικό τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των τελευταίων ισραηλινών ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως επικρατεί αβεβαιότητα για το εάν θα τεθεί πράγματι σε εφαρμογή.

Η τρίτη και τελευταία φάση της συμφωνίας, στη θεωρία πάντα, θα είναι αφιερωμένη στην ανοικοδόμηση του παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου ο οποίος παραμένει υπό πολιορκία, εγχείρημα κολοσσιαίων διαστάσεων που κατά εκτιμήσεις του ΟΗΕ θα κοστίσει το λιγότερο 53 δισεκατομμύρια δολάρια.

