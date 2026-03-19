Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ προκάλεσε συναγερμό στη Χάιφα καθώς ένας πύραυλος έπληξε τα διυλιστήρια με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Το Ιράν αναφέρει ότι στοχοποίησε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στη Χάιφα σε απάντηση στην χθεσινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Iran hits Israel's Haifa Refinery 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VThtkNKwVm — Red Army (@rredzonearmy) March 19, 2026

Νωρίτερα, σειρήνες ήχησαν στο βόρειο και κεντρικό Ισραήλ, καθώς και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, μετά από εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων.

Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι καταγράφηκαν πτώσεις πυραύλων ή θραυσμάτων στην περιοχή της Χάιφα, όπου σπεύδουν δυνάμεις διάσωσης για να ελέγξουν την κατάσταση.

Εικόνες δείχνουν καπνούς κοντά σε ενα διυλιστήριο.

Παράλληλα, αναφέρονται διακοπές ρεύματος στα προάστια Κραγιότ της Χάιφα, ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

