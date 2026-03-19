Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι - Ήχησαν σειρήνες

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Μετά από περίπου πέντε λεπτά όμως, σύμφωνα με το sigmalive.com, ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις αφαιρέθηκαν.

Νωρίτερα, στους κατοίκους ήρθε το εξής μήνυμα: Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.