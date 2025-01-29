Αλβανία: Συνεχίστηκε για 2η μέρα το λαϊκό προσκύνημα στο σκήνωμα του Αναστάσιου

Με τις καμπάνες του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού των Τιράνων να κτυπούν πένθιμα συνεχίζεται για 2η μέρα το λαϊκό προσκύνημα στο σκήνωμα του μακαριστού Ιεράρχη Αναστασίου.

Οι πιστοί, ιδιαίτερα νέοι, προσέρχονται με συγκίνηση και λουλούδια για να αποχαιρετίσουν τον ποιμενάρχη τους και ο καθένας θυμάται τα λόγια ελπίδας και την αγάπη που τους έδωσε.

Στο ιερό Ναό τελέστηκαν Εσπερινός και τρισάγιο στην μνήμη του Μακαριστού Αναστασίου από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο , ο οποίος εξερχόμενος του Καθεδρικού Ναού μίλησε με θερμά λόγια για τον Μακαριστό Ιεράρχη.

"Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος υπήρξε μία μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότης, που συνέβαλε τα μέγιστα για την Ορθοδοξία γενικότερα και ειδικά, εδώ στη χώρα της Αλβανίας, που ως γνωρίζουμε όλοι ότι εκ της τέφρας ανέδειξε την εκκλησία".

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τόνισε μεταξύ άλλων, πως ο Αναστάσιος συνέβαλε στην ανάδειξη και στην ανοικοδόμηση και αναστήλωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας διότι το πνευματικό και εκκλησιαστικό του έργο επεκτάθηκε και στον κοινωνικό τομέα και συνέχισε:

"Η Εκκλησία της Αλβανίας, είναι μια ζώσα Εκκλησία, η οποία αποτελεί φάρο του φωτός της Ορθοδοξίας μέσα σε ένα κόσμο που υποφέρει από την σύγχυση, την ανομία και την ακαταστασία".

Αύριο στις 11 το πρωί τοπική ώρα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία προεξάρχοντος του Οικουμενικό Πατριάρχη.

Δήλωση για τον Αναστάσιο έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

«Αποτίουμε φόρο τιμής σε ένα μεγάλο άνθρωπο του καιρού μας, σε ένα φωτισμένο Ιεράρχη που οδήγησε την εκκλησία της Αλβανίας από την τέφρα στο μεσουράνημα της δόξης της.

Εμείς ιδιαίτερα αναπολούμε και τον μεγάλο Καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών... Ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος θα μας λείψει. Ευχόμαστε ο Θεός να δώσει αντάξιο διάδοχο που θα συνεχίσει το έργο του τόσο σε αυτή τη χώρα όσο και στα πανορθόδοξα δρώμενα»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

