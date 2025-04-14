Λογαριασμός
Στις 6 Μαϊου η επίσημη εκλογή του νέου Γερμανού καγκελαρίου

Αυτό θα γίνει με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση συνασπισμού CDU-SPD που συμφωνήθηκε θα έχει εγκριθεί πριν από τις 6 Μαΐου

Φρίντριχ Μερτς

Για τις 6 Μαΐου προγραμματίστηκε η επίσημη εκλογή του επόμενου καγκελαρίου της χώρας, Φρίντριχ Μερτς όπως επιβεβαίωσε η Bundestag, με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση συνασπισμού CDU-SPD που συμφωνήθηκε θα έχει εγκριθεί πριν από τότε. 

Την απόφαση έλαβε η πρόεδρος της Bundestag, Julia Klöckner.

Μόλις εκλεγεί νέος Καγκελάριος ο Μερτς θα εκπροσωπήσει στη συνέχεια τη Γερμανία στους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στην Ευρώπη στις 8 Μαΐου και στη συνέχεια στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις 19 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φρίντριχ Μερτς Γερμανία Καγκελάριος
