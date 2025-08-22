Η Αίγυπτος αποκάλυψε τμήματα μιας βυθισμένης πόλης που βρίσκεται κάτω από τα νερά της ακτής της Αλεξάνδρειας, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, αντικειμένων και ενός αρχαίου λιμανιού που χρονολογούνται πάνω από 2.000 χρόνια.

Οι αιγυπτιακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο, που βρίσκεται στα νερά του κόλπου Αμπού Κίρ, ενδέχεται να αποτελεί επέκταση της αρχαίας πόλης Κανώπου, ενός σημαντικού κέντρου κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων, που κυβέρνησε την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια, και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που κυβέρνησε για περίπου 600 χρόνια, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Με την πάροδο του χρόνου, οι σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη και το κοντινό λιμάνι της περιοχής Ηράκλειον.

Την Πέμπτη, γερανοί ανέσυραν αργά τα αγάλματα από τα βάθη, ενώ δύτες με στολές, που είχαν βοηθήσει στην ανάσυρσή τους, επευφημούσαν από την ακτή.

«Υπάρχουν πολλά αντικείμενα κάτω από το νερό»

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάτι, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά αντικείμενα κάτω από το νερό, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα» και πρόσθεσε:

«Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της βυθισμένης κληρονομιάς μας».

Τα υποβρύχια ερείπια περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά κτίρια που πιθανόν χρησίμευαν ως χώροι λατρείας, κατοικίες και εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Εντοπίστηκαν επίσης δεξαμενές και λαξευτές λίμνες, που πιθανόν χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση νερού και εκτροφή ψαριών.

Άλλα αξιοσημείωτά ευρήματα περιλαμβάνουν αγάλματα βασιλικών προσώπων και σφίγγες από την προρωμαϊκή εποχή,

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μία μερικώς διατηρημένη σφίγγα με χαραγμένα ιερογλυφικά του Ραμσή Β΄, ενός από τους διασημότερους και μακροβιότερους Φαραώ της Αιγύπτου.

Ωστόσο, σε πολλά από τα γλυπτά έλειπαν κάποια κομμάτια: ένα άγαλμα από γρανίτη άρχοντα των Πτολεμαίων είναι αποκεφαλισμένο, ενώ σε ένα ρωμαϊκό άγαλμα ευγενούς λείπει ολόκληρο το κάτω μέρος του σώματος.

Οι αρχαιολόγοι ανέσυραν επίσης ένα εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και έναν γερανό, τα οποία εντοπίστηκαν κοντά σε αποβάθρα μήκους 125 μέτρων. Το σημείο φαίνεται ότι λειτουργούσε ως αγκυροβόλιο για μικρά σκάφη έως και τη Βυζαντινή περίοδο.

Η Αλεξάνδρεια φιλοξενεί αμέτρητα αρχαία ερείπια και ιστορικούς θησαυρούς, αλλά η δεύτερη πόλη της Αιγύπτου κινδυνεύει να υποκύψει στα ίδια νερά που κατέκλυσαν τον Κάνωπο και την περιοχή Ηράκλειον.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η κλιματική κρίση και η άνοδος της στάθμης των υδάτων καθιστούν την παράκτια πόλη ιδιαίτερα ευάλωτη. Βυθίζεται κατά περισσότερο από 3 χιλιοστά ετησίως.

Ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο των Ηνωμένων Εθνών, έως το 2050 το ένα τρίτο της Αλεξάνδρειας αναμένεται να έχει βυθιστεί ή να είναι πλέον ακατοίκητο.

Πηγή: skai.gr

