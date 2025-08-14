Κρίσιμη σύνοδος της Αλάσκας: Στα «χέρια» του Τραμπ το μέλλον της Ουκρανίας

Με το βλέμμα στραμμένο στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις. Ενώ ελπίζουν σε μια δέσμευση για διαρκή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ανησυχούν για το ενδεχόμενο «ανταλλαγών εδαφών». Στο μεταξύ, το Κίεβο προετοιμάζεται για δύσκολες διαπραγματεύσεις, την ώρα που η Μόσχα μεταβαίνει στον τόπο της συνάντησης με μια υψηλόβαθμη αποστολή.

Μία ημέρα πριν την κρίσιμη σύνοδο των δύο ηγετών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγείροντας ωστόσο ανησυχίες στο Κίεβο η αναφορά περί ανταλλαγής εδαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα 75% η συνάντηση στην Αλάσκα να στεφθεί με επιτυχία, σημειώνοντας ότι η απειλή οικονομικών κυρώσεων μπορεί να έχει καταστήσει τον Πούτιν πιο πρόθυμο να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου.

Πρόσθεσε επίσης ότι μια δεύτερη συνάντηση, η οποία προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί, μεταξύ του ιδίου, του Πούτιν και του Ζελένσκι θα είναι η πιο καθοριστική.

«Η δεύτερη συνάντηση θα είναι πολύ, πολύ σημαντική, γιατί αυτή θα είναι μια συνάντηση όπου θα κάνουν μια συμφωνία. Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ‘να μοιράσουν’ πράγματα, αλλά ξέρετε, σε έναν βαθμό, δεν είναι κακός όρος, εντάξει;» είπε ο Τραμπ στο Fox News Radio.

Ο Τραμπ αναφερόταν στο ενδεχόμενο ο Ζελένσκι να χρειαστεί να αποδεχθεί «ανταλλαγές εδαφών», στην πράξη την παράδοση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία, πιθανόν και τμημάτων που δεν έχουν καταληφθεί από τη Μόσχα.

Αργότερα την Πέμπτη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια δεύτερη, τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύντομα και ενδεχομένως να λάβει χώρα στην Αλάσκα.

«Αύριο, το μόνο που θέλω είναι να στρώσουμε το τραπέζι για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να γίνει σύντομα», είπε. «Θα ήθελα μάλιστα να γίνει στην Αλάσκα».

Μια τέτοια συνάντηση θα συνιστούσε παραχώρηση εκ μέρους του Πούτιν, καθώς εκείνος αρνείται να αναγνωρίσει τον Ζελένσκι ως νόμιμο ηγέτη της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Ζελένσκι θα πρέπει να είναι έτοιμος, σε περίπτωση που μέσα στις επόμενες ημέρες βρεθεί ξαφνικά σε μία αίθουσα διαπραγματεύσεων μαζί με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν είναι βέβαιος αν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, αλλά εξέφρασε ενδιαφέρον για τη μεσολάβηση σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αναφερόμενος στον Πούτιν, είπε: «Πιστεύω ότι τώρα είναι πεπεισμένος πως θα κάνει συμφωνία. Νομίζω ότι θα το κάνει, και θα το μάθουμε».

Ο Ζελένσκι θα βρεθεί μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή, εάν ο Πούτιν απορρίψει το ουκρανικό αίτημα για πλήρη κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών και προσφέρει μόνο μερική παύση των εχθροπραξιών, ιδιαίτερα αν ο Τραμπ θεωρήσει ότι η τριμερής συνάντηση πρέπει να προχωρήσει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της Πέμπτης στο Λονδίνο, συζητώντας με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, για το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης της Τετάρτης μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ένιωσαν σε μεγάλο βαθμό ανακούφιση από τον τρόπο που εξελίχθηκε η συζήτηση, γνωρίζουν όμως ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και τείνει να ενεργεί ενστικτωδώς, παρά να ακολουθεί ένα προκαθορισμένο σχέδιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι αλλαγές στο πεδίο της μάχης θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την επίτευξη ειρήνης. «Για να υπάρξει ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε πως θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας», είπε.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει στο παρελθόν την παροχή τέτοιων εγγυήσεων, ωστόσο είναι πιθανό να συμφωνηθούν ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν τέσσερις φορές και «θεώρησε σημαντικό να του μιλήσει τώρα προσωπικά, να τον κοιτάξει στα μάτια και να διαπιστώσει τι είναι εφικτό και τι όχι».

Ο Στάρμερ και ο Ζελένσκι συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Ντάουνινγκ Στριτ και μίλησαν για το ενδεχόμενο να υπάρχει τώρα μια «ορατή ευκαιρία για ειρήνη», εφόσον ο Πούτιν αποδείξει ότι είναι σοβαρός σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης με την αίσθηση ότι ο Τραμπ θα προσέλθει στη σύνοδο με στόχο να αποσπάσει από τον Πούτιν δέσμευση για διαρκή κατάπαυση του πυρός και όχι να διαπραγματευθεί ερήμην της Ουκρανίας.

Το γεγονός ότι προβλέπεται κοινή συνέντευξη Τύπου Τραμπ και Πούτιν μετά τις συνομιλίες τους δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος είναι αισιόδοξος πως η σύνοδος θα οδηγήσει σε πρόοδο. Η Μόσχα επιμένει η ατζέντα να μην επικεντρωθεί αποκλειστικά στην Ουκρανία, αλλά να συμφωνηθούν και βήματα για την επανεκκίνηση της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας.

Η εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του Τραμπ παραμένει χαμηλή μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, ωστόσο, αποχώρησαν ανακουφισμένοι από την τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είχαν την αίσθηση ότι κατάλαβε πως δεν είναι δικό του δικαίωμα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για «ανταλλαγές εδαφών» ή για τις λεπτομέρειες μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα ξέρει αν μπορεί να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία μόνο αν συναντήσει τον Πούτιν προσωπικά. Βασίζει πολλά στην προσωπική του σχέση με τον Ρώσο ηγέτη, ωστόσο, σε δηλώσεις του μετά την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, μείωσε τις προσδοκίες για το τι μπορεί να πετύχει ώστε να πείσει τον Πούτιν να υποχωρήσει. Την ίδια στιγμή προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές συνέπειες» για τη Ρωσία, εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός – μια έμμεση απειλή για αύξηση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να επιβάλει τέτοια οικονομική πίεση στη Ρωσία, ωστόσο μέχρι το τέλος του μήνα οι ΗΠΑ αναμένεται να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές, ως τιμωρία για τη συνέχιση των αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Δελχί.

Κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες ενθαρρύνθηκαν από τη βαθιά κατανόηση των ζητημάτων που έδειξε, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντι. Βανς. Επίσης, τους καθησύχασαν οι ενδείξεις ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι πρόθυμος να συνεισφέρει αμερικανικούς πόρους σε ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα, που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:30 ώρα Ελλάδας, θα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, παρουσία διερμηνέων, προτού επεκταθεί σε ευρύτερη σύσκεψη.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ, τον επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, Κιρίλ Ντμίτριεφ· και τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.