Είναι αυτή η πραγματική φωνή του Αλ Καπόνε, του «εγκεφάλου» της αμερικανικής μαφίας που τρομοκράτησε το Σικάγο την εποχή της ποτοαπαγόρευσης; Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο άνθρωπος που ανήρτησε το επίμαχο βίντεο πριν μερικά χρόνια, πρόκειται για μια συνέντευξη που έδωσε ο Αλ Καπόνε καθοδόν για την Ομοσπονδιακή φυλακή το 1930. «Ο γιος του Φράνσις Άλμπερτ γεννήθηκε το 1918, επομένως επαληθεύει τη χρονιά... αλλά αυτή είναι μια πραγματική ηχογράφηση» σημειώνει.

«Ήρθα στο Σικάγο με 40 δολάρια στην τσέπη μου… Ο γιος μου είναι τώρα 12, είμαι ακόμα παντρεμένος και αγαπάω τη γυναίκα μου… έπρεπε να ζήσω… Ήμουν νεότερος και πίστευα ότι χρειαζόμουν περισσότερα… Δεν πίστευα στο να απαγορεύουν στους ανθρώπους πράγματα που θέλουν. Πίστευα ότι η ποτοαπαγόρευση ήταν ένας άδικος νόμος, και ακόμα το πιστεύω» φέρεται να λέει ο γκάγκστερ.

Υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube που ισχυρίζονται ότι παρουσιάζουν την πραγματική φωνή του Καπόνε. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για ηχογράφηση της φωνής του γκάνγκστερ. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση, η πιο διαδεδομένη, κι άλλες που υπάρχουν, είτε έχουν υποστεί επεξεργασία είτε είναι κακής ποιότητας.

Σημειώνεται ότι τον Καπόνε έχουν υποδυθεί στον κινηματογράφο και την τηλεόραση σπουδαίοι ηθοποιοί όπως ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, o Τομ Χάρντι και ο Ροντ Στάιγκερ.

Πηγή: skai.gr

