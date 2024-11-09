Επτά νεκροί, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια, είναι ο νεότερος απολογισμός από τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές στην Τύρο στα νότια της χώρας, που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Επιδρομές του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου σκότωσαν επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο νεαρών κοριτσιών, και τραυμάτισαν άλλα 46», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι βρέθηκαν λείψανα νεκρών και θα «ταυτοποιηθούν μέσω τεστ DNA».

Ο αρχικός απολογισμός του υπουργείου χθες Παρασκευή ανέφερε τρεις νεκρούς και 30 τραυματίες.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ani, οι επιδρομές είχαν στόχο τρία κτίρια στην παραλιακή πόλη και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε δεκάδες σπίτια.

Το πρακτορείο μετέδωσε επίσης ότι ένα «εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος» κατέστρεψε δύο σπίτια στη νότια πόλη Ναμπατίγιε.

Το Ισραήλ ενέτεινε την αεροπορική του εκστρατεία στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο και αργότερα έστειλε στρατεύματα έπειτα από ένα χρόνο διασυνοριακών συγκρούσεων.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε το μέτωπο κατά του Ισραήλ για να υποστηρίξει τη σύμμαχό της Χαμάς, μετά την επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

