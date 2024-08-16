Ακτή Ελεφαντοστού: 8 νεκροί από κατάρρευση τεμένους υπό κατασκευή

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε έν μέρει ένα υπό κατασκευή τέμενος στο Αμπιτζάν, όπως έγινε γνωστό από το Στρατιωτικό Πυροσβεστικό Σώμα (GSPM) της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η ζωή των δύο τραυματιών δεν κινδυνεύει.

Ωστόσο ο απολογισμός είναι προσωρινός, επειδή οι έρευνες συνεχίζονται, είπε ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης της GSPM, ο Αλμπάν Κονάν. Μέχρι το απόγευμα είχε ολοκληρωθεί η έρευνα στο 70% των χαλασμάτων.

Το τέμενος βρίσκεται στο κέντρο του Αμπιτζάν, στη συνοικία Κοκοντί.

Το υπουργείο Δόμησης και Χωροταξίας δεν έχει ακόμη ανακοινώσει εάν ήταν νόμιμη η κατασκευή του.

Τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν καταρρεύσει τρία κτίρια στην ίδια κοινότητα, σύμφωνα με τον Αλμπάν Κονάν. Πέρυσι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι από καταρρεύσεις αυθαίρετων, ημιτελών κτιρίων στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Το Αμπιτζάν, μια μεγαλούπολη 6 εκατομμυρίων κατοίκων, που γνωρίζει οικονομική άνθιση, βιώνει επίσης αυξανόμενη οικοδομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, όμως πολλές φορές τα κτίρια χτίζονται χωρίς άδεια.

(Φωτό Αρχείου)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

