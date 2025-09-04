Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να έχει στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, ωστόσο η Μόσχα βρίσκει και θετικές ειδήσεις. Η Ρωσίδα αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, Άννα Τσιβιλιόβα, δήλωσε ότι η αιματηρή σύγκρουση συνέβαλε σε ένα «μεγάλο άλμα» στον τομέα των προσθετικών μελών.

Το αφήγημα της προόδου

«Οι συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε ένα νέο κορυφαίο επίπεδο», είπε η Τσιβιλιόβα στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, χρησιμοποιώντας τον όρο του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ίδια υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι πλέον «πιθανόν πρωτοπόρος» στις προσθετικές υπηρεσίες, ξεπερνώντας Κίνα, Ασία-Ειρηνικό και Ευρώπη.

Οι βετεράνοι ως «κινητήρια δύναμη»

Σύμφωνα με την Τσιβιλιόβα, οι Ρώσοι βετεράνοι του πολέμου αποτέλεσαν την αφορμή ώστε το κράτος να επενδύσει στην καινοτομία και να συγκεντρώσει τεχνογνωσία στο εσωτερικό.

Όπως ανέφερε, τραυματίες με ακρωτηριασμούς κάτω και άνω άκρων «κάνουν snowboard, σκι, παίζουν τένις, αναρριχώνται, κάνουν ποδήλατο ή παίζουν κιθάρα». «Αυτό», τόνισε, «είναι ένα τεράστιο άλμα στον τομέα των προσθετικών».

Η πραγματικότητα πίσω από την εικόνα

Οι δηλώσεις μεταδόθηκαν από το φόρουμ και έγιναν γνωστές μέσω του Telegram καναλιού Ostorozhno Novosti.

Ωστόσο, ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταγράψει μήνες καθυστερήσεων και σοβαρές ελλείψεις για τους τραυματίες στρατιώτες που χρειάζονται προσθετικά μέλη, αμφισβητώντας το αισιόδοξο αφήγημα του Κρεμλίνου.

Έκρηξη στη ζήτηση για προσθετικά μέλη και αναπηρικά αμαξίδια

Σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Εργασίας, που ανέλυσε το ερευνητικό μέσο Takie Dela, το 2024 διανεμήθηκαν 152.500 τεχνητά μέλη, αύξηση κατά 53% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο αριθμός των αναπηρικών αμαξιδίων εκτινάχθηκε κατά 18%.

Δεκάδες χιλιάδες σοβαρά τραυματίες

Άλλο ανεξάρτητο ρωσικό μέσο, το Verstka, είχε εκτιμήσει τον Μάρτιο του 2023 ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε περίπου 100.000 Ρώσους στρατιώτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, τουλάχιστον οι μισοί χρειάστηκαν ακρωτηριασμό. Οι πραγματικοί αριθμοί, ωστόσο, θεωρείται πως είναι πολύ μεγαλύτεροι.

Ο πολιτικός αναλυτής και επικριτής του Κρεμλίνου Φιόντορ Κρασενίνικοφ σχολίασε στο Telegram:

«Η πρόοδος στην ιατρική είναι κάτι καλό, αλλά στον 21ο αιώνα θα ήταν προτιμότερο να επιτυγχάνεται χωρίς να καταφεύγουμε σε τόσο βάρβαρες μεθόδους, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία».

