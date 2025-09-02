Μόσχα: Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν ανάπτυξη κινεζικής δύναμης στην Ουκρανία

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν έναν ακόμη γύρο διαβουλεύσεων, σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών, ανακοίνωσε την Τρίτη ο βοηθός του προέδρου Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν την ιδέα της ανάπτυξης κινεζικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία στις διμερείς συνομιλίες τους στο Πεκίνο, δήλωσε ο Ουσακόφ σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο Κινέζος πρόεδρος και ο Πούτιν, ξεκίνησαν διμερείς συνομιλίες στο Πεκίνο όπου βρέθηκε ο Ρώσος πρόεδρος μαζί με άλλους 26 παγκόσμιους ηγέτες, στα πλαίσια της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην πρωτεύουσα της Κίνας, για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο Πούτιν βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή. Συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν (βόρεια) κι αναμένεται να παραστεί αύριο Τετάρτη σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, κατά την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

