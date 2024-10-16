Ο βασιλιάς Κάρολος, ο μοναδικός Βρετανός μονάρχης ο οποίος έχει ζήσει στην Αυστραλία, φθάνει στη χώρα την Παρασκευή στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε βρετανική επικράτεια από τότε που διαγνώστηκε με καρκίνο και ενώ ακόμα υποβάλλεται σε θεραπεία.

Η τελευταία φορά που ο Κάρολος είχε βρεθεί στην Αυστραλία ήταν τον Νοέμβριο του 2015, όταν ακόμα ήταν πρίγκιπας διάδοχος (κεντρική φωτογραφία). Ο βασιλιάς Κάρολος έζησε στην Αυστραλία για έξι μήνες το 1966, όπου φοίτησε στο έγκριτο γυμνάσιο Geelong.

Διχασμένοι οι Αυστραλοί για τη μοναρχία

Η πρώτη επίσκεψη μονάρχη τα τελευταία 13 χρόνια στην Αυστραλία έχει φέρει πάλι στο προσκήνιο το ερώτημα αν θα πρέπει να είναι αρχηγός του κράτους Βρετανός βασιλέας με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν τους Αυστραλούς διχασμένους για το αν θέλουν να γίνουν δημοκρατία - ζήτημα το οποίο ο Κάρολος έχει πει ότι αφορά τους Αυστραλούς και αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν.

Εθνικό δημοψήφισμα για να γίνει η χώρα δημοκρατία καταψηφίστηκε το 1999 και βγήκε από την πολιτική ατζέντα του κυβερνώντος κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες του ομίλου News Corp αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι 45% των Αυστραλών επιθυμούν να παραμείνει η χώρα τους συνταγματική μοναρχία έναντι 33% που θέλουν να γίνει δημοκρατία και οι υπόλοιποι είναι αναποφάσιστοι.

«Οι περισσότεροι Αυστραλοί, είτε είναι υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας είτε είναι υπέρ της δημοκρατίας, γνωρίζουν πολύ καλά τη συμπάθεια του βασιλιά προς την Αυστραλία", λέει ο Τζορτζ Μπράντις, ο οποίος διετέλεσε Ύπατος Αρμοστής της Αυστραλίας στο Λονδίνο από το 2018 ως το 2022.

Το δημοκρατικό αίσθημα στην Αυστραλία βρίσκεται σε «πολύ χαμηλό επίπεδο», λέει ο Μπράντις.

Την ίδια ώρα, καθώς η Αυστραλία προετοιμάζεται για την επίσκεψη του βασιλέα, οι φιλοδημοκρατικοί ακτιβιστές διανέμουν φυλλάδια με το μήνυμα «αποχαιρετιστήρια περιοδεία της μοναρχίας».

«Θα θέλαμε να αποχαιρετήσουμε τη βασιλεία», λέει ο Νέιθαν Χάνσφορντ, συμπρόεδρος του Αυστραλιανού Κινήματος υπέρ της Δημοκρατίας.

Το πρόγραμμα του Κάρολου που θα δοκιμάσει τις αντοχές του

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα επισκεφθούν το Σίδνεϊ και την Καμπέρα προτού μεταβούν στα νησιά Σαμόα την ερχόμενη εβδομάδα.

Η επίσκεψή τους θα έχει μικρότερη διάρκεια και θα καλύψει μικρότερη έκταση σε σχέση με τις παραδοσιακές βασιλικές περιοδείες, γεγονός που υπογραμμίζει τη φροντίδα που παρέχει η ιατρική ομάδα στον βασιλιά δεδομένης της θεραπείας του.

«Οι Αυστραλοί θα εκτιμήσουν ότι ο βασιλιάς υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, μολαταύτα ταξίδεψε τόσο μακριά και διέκοψε την θεραπεία του για τον καρκίνο για να έρθει στην Αυστραλία» εκτιμά ο ο Τζορτζ Μπράντις.

Ο Κάρολος θα έχει επίσης συνάντηση με τον ερευνητή για τον καρκίνο Ρίτσαρντ Σκόλιερ, ο οποίος τον Ιανουάριο αναγορεύτηκε σε "Αυστραλό της Χρονιάς" για το έργο του στη θεραπεία του μελανώματος.

Ο Σκόλιερ χρησιμοποιεί επίσης μια μέθοδο για πρώτη φορά παγκοσμίως για τη θεραπεία του καρκίνου στον εγκέφαλο από τον οποίο πάσχει ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

