Φρίκη στην Αίγυπτο: Δικάζεται μητέρα που αποκεφάλισε τον 5χρονο γιο της και έπειτα έφαγε το κεφάλι του Κόσμος 11:50, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η 29χρονη Χασσάν είχε παραληρηματικές ιδέες ότι οι συγγενείς της έκαναν μάγια στον γιο της - Έβλεπε την αποτρόπαια πράξη της ως ένα...απλό λάθος