Γαλλικό ζευγάρι σχεδιάζει μία τρίμηνη κολυμβητική σκυταλοδρομία στον Ατλαντικό

Ένα γαλλικό ζευγάρι από τη Μασσαλία προπονείται εδώ και δύο χρόνια στα νερά της Μεσογείου, καθώς προετοιμάζεται για αυτό που ελπίζουν ότι θα αποτελέσει ένα μεγάλο ρεκόρ: μια τρίμηνη σκυταλοδρομία κολύμβησης στον Ατλαντικό.

Ο Ματιέ Βιτουά και η Κλοέ Λεζέ σχεδιάζουν να ξεκινήσουν από το Πράσινο Ακρωτήρι, ανοικτά των αφρικανικών ακτών, την 1η Νοεμβρίου, να διανύσουν 3.800 χιλιόμετρα (2.360 μίλια) μέχρι τη γαλλική Καραϊβική νήσο Γουαδελούπη και όλα αυτά με στόχο την ευαισθητοποίηση της προστασίας των ωκεανών.

Το ζευγάρι θα εναλλάσσεται καθημερινά, κολυμπώντας από έξι ώρες ο καθένας, και θα επιχειρήσει να καταρρίψει ρεκόρ για τη μεγαλύτερη γυναικεία θαλάσσια διάσχιση, καθώς και για τη μεγαλύτερη σκυταλοδρομία κολύμβησης «με παρασυρμό»· αυτό σημαίνει ότι το σκάφος στο οποίο θα κοιμούνται θα παρασύρεται από τα ρεύματα τη νύχτα, και η απόσταση αυτή θα συνυπολογίζεται στη συνολική διαδρομή.

«Αυτή είναι υπερ-κολύμβηση, και αυτό είναι που μας αρέσει να κάνουμε», είπε η Λεζέ.

Το 2019 το ζευγάρι διέσχισε το Στενό του Γιβραλτάρ από την Ισπανία στο Μαρόκο, το 2021 κολύμπησε· και το 2023 κολύμπησε από τη Μασσαλία στη Βαρκελώνη. Η διάσχιση του Ατλαντικού, ωστόσο, αποτελεί πρόκληση άλλης κλίμακας. Η θερμοκρασία του νερού αναμένεται να κυμαίνεται γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Το ζευγάρι προετοιμάζεται εδώ και δύο χρόνια, τελειοποιώντας την τεχνική του για να αποφύγει τραυματισμούς. «Το καλοκαίρι αυτό κολυμπήσαμε πολλές ώρες, σχεδόν τρεις με τέσσερις ώρες την ημέρα, ώστε να συνηθίσουν πραγματικά τα σώματά μας σε τόσο μεγάλη ημερήσια κολύμβηση», είπε η Λεζέ.

Το καταμαράν τους θα επανδρώνεται από τετραμελές πλήρωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και μία νοσηλεύτρια.

Ο διάπλους έχει στόχο την ευαισθητοποίηση για την προστασία των ωκεανών, και το ζευγάρι έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πακέτο, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί πάνω από 63.000 μαθητές.

Τα παιδιά και οι δάσκαλοί τους θα λαμβάνουν εβδομαδιαία σχέδια μαθημάτων με θέματα όπως η βιοποικιλότητα και η ρύπανση, παρακολουθώντας παράλληλα την πρόοδο των κολυμβητών.

«Αν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη σωματική πρόκληση αλλά πετύχουμε στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης, θα έχουμε πετύχει περισσότερα από το να ολοκληρώσουμε τον διάπλου αλλά να αποτύχουμε στην εκστρατεία», είπε η Λεζέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.