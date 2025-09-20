Μια κυβερνοεπίθεση που στόχευε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τη λειτουργία σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου,, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ανέφεραν οι αερομεταφορείς.

Η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης για αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στους επιβάτες που ταξιδεύουν, ανακοίνωσε το Σάββατο το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, έχοντας προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Λόγω της επίθεσης τα αυτοματοποιημένα συστήματα τέθηκαν εκτός λειτουργίας, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της.

«Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την αντιμετώπιση του προβλήματος και προσπαθεί να το επιλύσει το συντομότερο δυνατό.»

Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο προμηθευτή.

Οι επιβάτες που είναι να ταξιδέψουν σήμερα Σάββατο από τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί ενημερώθηκαν ώστε να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε banner στον ιστότοπό του.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν επηρεάστηκε από την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος.

Η αεροπορική εταιρεία EasyJet επισήμανε ότι λειτουργεί κανονικά και δεν αναμένει ότι το πρόβλημα θα επηρεάσει το πρόγραμμα πτήσεών της για το υπόλοιπο της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.