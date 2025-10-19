Λογαριασμός
Ερντογάν για νέο «πρόεδρο» Κατεχόμενων: Εύχομαι η εκλογή του να είναι ευεργετική για τις χώρες μας»

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας» διεμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος 

erdogan

Τον Τουφάν Ερχιουρμάμ, τον νικητή των «προεδρικών εκλογών» στα Κατεχόμενα της Κύπρου, συνεχάρη με ανάρτησή του ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την «ήττα» του εκλεκτού του, Ερσίν Τατάρ. 

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε επίσης μήνυμα πως η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ψευδοκράτους, το οποίο αναφέρει ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρει:

«Σήμερα, συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχούρμαν, ο οποίος εξελέγη "Πρόεδρος" σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στη "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου".

Εύχομαι η εκλογή αυτή, που ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη δημοκρατική ωριμότητα της ΤΔΒΚ  και αντικατοπτρίζει τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας, να είναι ευεργετική για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΤΔΒΚ μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας». 

