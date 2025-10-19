Ερντογάν για νέο «πρόεδρο» Κατεχόμενων: Εύχομαι η εκλογή του να είναι ευεργετική για τις χώρες μας»

Τον Τουφάν Ερχιουρμάμ, τον νικητή των «προεδρικών εκλογών» στα Κατεχόμενα της Κύπρου, συνεχάρη με ανάρτησή του ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την «ήττα» του εκλεκτού του, Ερσίν Τατάρ.

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε επίσης μήνυμα πως η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ψευδοκράτους, το οποίο αναφέρει ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2025

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρει:

«Σήμερα, συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχούρμαν, ο οποίος εξελέγη "Πρόεδρος" σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στη "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου".

Εύχομαι η εκλογή αυτή, που ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη δημοκρατική ωριμότητα της ΤΔΒΚ και αντικατοπτρίζει τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας, να είναι ευεργετική για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΤΔΒΚ μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.