Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με τις άμεσες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες μιας κρίσης που μαίνεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Χθες, τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer απογειώθηκαν από τη βάση της RAF στο Φέρφορντ. Το αντιτορπιλικό HMS Dragon βρίσκεται σε πορεία προς την ανατολική Μεσόγειο τη στιγμή που ένα ακόμη πλοίο, το Lyme bay, έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας σε περίπτωση που χρειαστεί να σταλεί στον Κόλπο για επιχειρήσεις εκκένωσης Βρετανών πολιτών.

Στο εσωτερικό της χώρας, όμως, η ανησυχία για την ακρίβεια επισκιάζει τις όποιες στρατιωτικές κινήσεις.

Οι πρώτες οικονομικές συνέπειες είναι ήδη αισθητές. Η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια ανήλθε κατά μέσο όρο στις 138,95 πένες ανά λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 6,12% από την αρχή της σύγκρουσης.

Πρόκειται για την πιο απότομη άνοδο στο κόστος των καυσίμων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τις προειδοποιήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού, το οποίο αναγκάστηκε χθες να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις που είχε εκδώσει μόλις πριν από μία εβδομάδα.

Πλέον, προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει καθηλωμένος κοντά στο 3% για φέτος, εγκαταλείποντας τον στόχο της υποχώρησης στο 2%. Όπως τονίζουν οι οικονομικοί αναλυτές, τα ανοιχτά σενάρια είναι πολλά, αλλά κανένα δεν φαντάζει ευνοϊκό για τη βρετανική οικονομία.

Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται καθαρά και στον πολιτικό στίβο, όπου όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τάσσονται πλέον ανοιχτά κατά της περαιτέρω εμπλοκής του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο.

Πρόκειται για μια πλήρη αναδίπλωση από την πλευρά της ηγέτιδας των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, και του επικεφαλής του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Η στάση τους υπαγορεύεται αφενός από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απορρίπτει τη συμμετοχή στις συγκρούσεις, και αφετέρου από τον διάχυτο φόβο για οικονομική ασφυξία.

Για τη βρετανική κυβέρνηση, η εξίσωση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αναπόφευκτα θα επωμιστεί το κόστος των επιπτώσεων. Ο πόλεμος απειλεί να εκτινάξει τόσο το κόστος ζωής όσο και τις μεταναστευτικές ροές μέσω του στενού της Μάγχης, ένα σταθερό πεδίο οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, και με τις τοπικές εκλογές του Μαΐου να προμηνύονται καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα, η κυβέρνηση κινείται πλέον σε ρυθμούς διαχείρισης ζημιών, παλεύοντας για την πολιτική της επιβίωση.

