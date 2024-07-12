Φινλανδία: Το Ελσίνκι ψήφισε νόμο που εμποδίζει τη διέλευση μεταναστών από τη Ρωσία

Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας ψήφισε σήμερα Παρασκευή νόμο που παρέχει στους συνοριοφύλακες την εξουσία να εμποδίζουν αιτούντες άσυλο που διέρχονται από τη Ρωσία, αφού περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα και εισήλθαν στη χώρα, αναγκάζοντας το Ελσίνκι να κλείσει τα σύνορά του.

Η Φινλανδία κατηγόρησε τη γειτονική Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τη μετανάστευση ως όπλο, ενθαρρύνοντας πολλούς μετανάστες από χώρες όπως η Συρία και η Σομαλία να περάσουν τα σύνορα, ισχυρισμό που το Κρεμλίνο αρνείται.

Το Ελσίνκι πιστεύει ότι η Μόσχα προωθεί τις διελεύσεις αυτές ως αντίποινα για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο στηρίζει την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Η δεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέτρι Όρπο δήλωσε ότι το νομοσχέδιο είναι ζωτικής σημασίας για να σταματήσουν οι μελλοντικές αφίξεις, παρά το γεγονός ότι ο νόμος έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν έχουν υπάρξει νέες αφίξεις αιτούντων άσυλο από τον Μάρτιο. Η Φινλανδία έκλεισε τα χερσαία σύνορά της με τη Ρωσία στα τέλη του περασμένου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

