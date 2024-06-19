Κόρη του Johnny Cash, Rosanne , τρομοκρατημένη για εκλογές ΗΠΑ και Τραμπ

Η Ροζάν Κας δήλωσε ότι η σκέψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ για δεύτερη φορά την «τρομάζει», ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Η μουσικός, που είναι η μεγαλύτερη κόρη αείμνηστου θρύλου της κάντρι μουσικής, Τζόνι Κας και της πρώτης του συζύγου, Βίβιαν Λιμπέρτο αναφέρθηκε στο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Black Deer Festival of Country and Americana που διοργανώθηκε στο πάρκο Έριτζ Παρκ, στο Σάσεξ της Αγγλίας.

Η Ροζάν Κας δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι είναι «πραγματικά θυμωμένη» για τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2016, υπενθυμίζοντας πώς η κόρη της, Κάρι Κάουελ, της τηλεφώνησε κλαίγοντας και της είπε ότι αισθάνεται ότι τίποτα «δεν έχει σημασία».

Ήταν ένα τηλεφώνημα που τη βοήθησε, όπως εξήγησε η τραγουδίστρια να αντλήσει έμπνευση για το άλμπουμ της το 2018, «She Remembers Everything» που ήταν υποψήφιο για Grammy.

«Απλώς γινόταν ολοένα και χειρότερα» είπε η Κας για την εποχή που ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. «Με τρομάζει – έχω μικρές εγγονές. Είμαι τρομοκρατημένη. Η χώρα μου δεν έχει νόημα για μένα αυτή τη στιγμή, ελπίζω μόνο να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

