Βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε σήμερα ένα άτομο και τραυμάτισε άλλα τρία έξω από υπουργείο στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, δύο μήνες μετά τον θάνατο του υπουργού Προσφύγων σε παρόμοια επίθεση.

«Ένας βομβιστής αυτοκτονίας, ο οποίος προσπάθησε να εισέλθει στο υπουργείο (Πολεοδομίας), εξοντώθηκε από έναν μαχητή (από τις δυνάμεις ασφαλείας), αλλά προκάλεσε έκρηξη που σκότωσε έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν κοντά και τραυμάτισε άλλους τρεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντούλ Ματίν Κάνι.

«Πέντε με έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», είπε ένας γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς περιποιούνταν έναν από αυτούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση.

#Breaking

Abdul Matin Qane, the spokesperson for the Ministry of Interior, confirmed to TOLOnews that a suicide attack occurred at the entrance of the Ministry of Urban Development and Housing.#Kabul #Afghanistan

According to Mohammad Kamal Afghan, the spokesperson for the… pic.twitter.com/XcchjoQFxC — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 13, 2025



Τον Δεκέμβριο του 2024, ο υπουργός Προσφύγων του Αφγανιστάν Χαλίλ Ουρ-Ραχμάν Χακάνι σκοτώθηκε στο υπουργείο του στην Καμπούλ σε επίθεση αυτοκτονίας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η επίθεση εκείνη ήταν η πρώτη θανατηφόρα με θύμα υπουργό από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021.

Χθες Τετάρτη, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (IS) ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε οκτώ ανθρώπους την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό, έξω από τράπεζα στο βόρειο Αφγανιστάν, όπου κυβερνητικοί υπάλληλοι των Ταλιμπάν εισέπρατταν τους μισθούς τους.

Από τότε που οι αρχές των Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία και η εξέγερσή τους έληξε, ο αριθμός των επιθέσεων μειώθηκε στο Αφγανιστάν.

Όμως, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι η απειλή των τζιχαντιστών έχει εξαλειφθεί, μαχητές του περιφερειακού βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους της Επαρχίας Χορασάν (IS-K) συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον αξιωματούχων και κυβερνητικών κτιρίων, καθώς και κατά της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

