Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση αυτοκτονίας κοντά σε κυβερνητικά γραφεία στην Καμπούλ - Ένας νεκρός και 3 τραυματίες

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση - Ο δράστης εξολοθρεύτηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοινώθηκε

UPDATE: 10:41
Αφγανιστάν

Βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε σήμερα ένα άτομο και τραυμάτισε άλλα τρία έξω από υπουργείο στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, δύο μήνες μετά τον θάνατο του υπουργού Προσφύγων σε παρόμοια επίθεση.

«Ένας βομβιστής αυτοκτονίας, ο οποίος προσπάθησε να εισέλθει στο υπουργείο (Πολεοδομίας), εξοντώθηκε από έναν μαχητή (από τις δυνάμεις ασφαλείας), αλλά προκάλεσε έκρηξη που σκότωσε έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν κοντά και τραυμάτισε άλλους τρεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντούλ Ματίν Κάνι.

«Πέντε με έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», είπε ένας γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς περιποιούνταν έναν από αυτούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο υπουργός Προσφύγων του Αφγανιστάν Χαλίλ Ουρ-Ραχμάν Χακάνι σκοτώθηκε στο υπουργείο του στην Καμπούλ σε επίθεση αυτοκτονίας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η επίθεση εκείνη ήταν η πρώτη θανατηφόρα με θύμα υπουργό από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021.

Χθες Τετάρτη, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (IS) ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε οκτώ ανθρώπους την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό, έξω από τράπεζα στο βόρειο Αφγανιστάν, όπου κυβερνητικοί υπάλληλοι των Ταλιμπάν εισέπρατταν τους μισθούς τους.

Από τότε που οι αρχές των Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία και η εξέγερσή τους έληξε, ο αριθμός των επιθέσεων μειώθηκε στο Αφγανιστάν.

Όμως, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι η απειλή των τζιχαντιστών έχει εξαλειφθεί, μαχητές του περιφερειακού βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους της Επαρχίας Χορασάν (IS-K) συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον αξιωματούχων και κυβερνητικών κτιρίων, καθώς και κατά της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έκρηξη Καμπούλ Βομβιστής Αφγανιστάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark