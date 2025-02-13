Πάνω από 450 διαδηλωτές συνελήφθησαν και τουλάχιστον 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη στην πρωτεύουσα του Παναμά, κατά τη διάρκεια ημέρας κινητοποιήσεων εναντίον σχεδίου της κυβέρνησης να αυξήσει το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση τις οποίες αμαύρωσαν επεισόδια.

Ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα στην αστυνομία και διαδηλωτές που κατέβηκαν στους δρόμους κατόπιν προτροπής του συνδικάτου οικοδόμων SUNTRACS, αφού διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και απέκλεισαν μια από τις κύριες οδικές αρτηρίες της παναμαϊκής πρωτεύουσας.

Ο διευθυντής της αστυνομίας Χάιμε Φερνάντες δήλωσε πως 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν εργάτες τους πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, ειδικά υλικά κατασκευών από ψηλά, από όροφο παιδιατρικού νοσοκομείου υπό ανέγερση, όπου είχαν καταφύγει.

Ο διευθυντής της αστυνομίας Φερνάντες ανέφερε πως έγιναν συλλήψεις «450 και πλέον ανθρώπων». Υλικό που μεταδόθηκε από παναμαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζει μεγάλες ουρές ανδρών στους οποίους είχαν περαστεί χειροπέδες να οδηγούνται σε φορτηγά της αστυνομίας.

Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο καταδίκασε τις ενέργειες των διαδηλωτών, τους οποίους χαρακτήρισε «τρομοκράτες».

«Καταδικάζω σθεναρά το ότι χρησιμοποίησαν εργοτάξιο παιδιατρικού νοσοκομείου για να οχυρωθούν και να διαπράξουν βίαιες ενέργειες», πρόσθεσε ο κ. Μουλίνο μέσω X.

Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου SUNTRACS, ο Σαούλ Μέντες, τόνισε από την πλευρά του ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και κατηγόρησε την κυβέρνηση Μουλίνο πως θέλει «να κλέψει τα χρήματα των συνταξιούχων και των εργαζομένων για να τα δώσει στις τράπεζες».

Τις διαδηλώσεις πυροδότησε σχέδιο νόμου που συζητείται στο κοινοβούλιο του Παναμά, που θα αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης κατά τρία χρόνια, στα 60 για τις γυναίκες και στα 65 για τους άνδρες, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, που απειλείται με πτώχευση.

Το κείμενο προβλέπει επίσης αύξηση 3% των εργοδοτικών εισφορών και ετήσια συνεισφορά του δημοσίου που θα πλησιάζει τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι εντός 2025 το παναμαϊκό ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων θα φθάσει να έχει έλλειμμα 1 και πλέον δισεκ. δολαρίων, που υπάρχει κίνδυνος να διπλασιαστεί το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

