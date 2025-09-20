Έληξε η κατάσταση συναγερμού που σήμανε λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτο στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στους σαρωτές ασφαλείας στον τερματικό σταθμό 2.

Όπως ενημέρωσε το αεροδρόμιο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως να επαναλειτουργήσει ο τερματικός σταθμός 2, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες θα εισέλθουν εκ νέου στον τερματικό σταθμό σύντομα και οι πτήσεις αναμένεται να συνεχιστούν εντός 30 λεπτών.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι ενδεχομένως να υπάρξουν ορισμένες προσωρινές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας και οι αρχές του αεροδρομίου συστήσουν στους επιβάτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για ενημέρωση.

(1/2) 🚨 Update 13:50: Dublin Airport confirms Terminal 2 has received the all-clear. Passengers will shortly re-enter & flights are expected to resume within 30 mins.



Some temporary disruption may continue during the remainder of the day - check with your airline for updates. pic.twitter.com/FToKBPillk — Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025

Ο τερματικός σταθμός εκκενώθηκε, με το αεροδρόμιο να αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ενδέχεται να επηρεαστούν προσωρινά οι πτήσεις.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Irish Examiner, η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, ενώ έχει αναπτυχθεί και ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού, ενώ την ευθύνη της έρευνας έχουν αναλάβει αξιωματικοί της Ειδικής Μονάδας Ντετέκτιβ της αντιτρομοκρατικής.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει ταυτοποιήσει τον κάτοχο της ύποπτης τσάντας και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον τόπο του περιστατικού στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Καθώς πρόκειται για μια συνεχιζόμενη επιχείρηση, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν», ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν πλήθος επιβατών να εγκαταλείπει τον τερματικό σταθμό και την κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο να αυξάνεται.

Αρκετές πηγές επιβεβαίωσαν στην Irish Examiner ότι εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τσάντα που πέρασε από τους σαρωτές ασφαλείας και ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία του αεροδρομίου.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Δουβλίνου δήλωσε ότι ο τερματικός σταθμός έκλεισε «ως προληπτικό μέτρο». «Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», ανέφερε.

(1/3) 🚨 Update: Dublin Airport can confirm Terminal 2 has been evacuated as a precaution. Passenger & staff safety remains our top priority. Flights may face temporary disruption - please check with your airline. pic.twitter.com/qhKdzYN6uz — Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025

«Οι επιβάτες κατευθύνονται σε καθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και ζητάμε από όλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προσωπικού του αεροδρομίου. Οι πτητικές λειτουργίες ενδέχεται να επηρεαστούν προσωρινά και συμβουλεύουμε τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες ενημερώσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες. Ευχαριστούμε τους επιβάτες για την υπομονή και τη συνεργασία τους».

Όπως αναφέρει η Irish Examiner, οι πτήσεις φαίνεται να αναχωρούν κανονικά από τον τερματικό σταθμό 2, όπου η Aer Lingus καταλαμβάνει 28 γραφεία check-in.

Πηγή: skai.gr

