Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, ενώ θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το απόγευμα στα νότια θαλάσσια-παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ και βαθμιαία στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από αργά το απόγευμα στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, βαθμιαία βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση και στα παραθαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες οπότε από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ ενώ μέχρι το μεσημέρι στο Θερμαϊκό βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και από το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στα βορειοδυτικά (Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος) και βαθμιαία στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την βόρειο Εύβοια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στη δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές- ημιορεινές από τις πρωινές ώρες και από τις μεσημβρινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες επίσης θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας (ιδιαίτερα της δυτικής) και από το απόγευμα στα κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη βόρεια Ελλάδα της τάξεως των 6 με 8 βαθμών Κελσίου και 4 με 6 βαθμών στην κεντρική χώρα.

Θα κυμανθεί στα βόρεια από μείον (-4 τέσσερις) έως 11 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 11 έως 19 βαθμούς και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-01-2025

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο.

Στη δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές- ημιορεινές και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας (ιδιαίτερα της δυτικής) καθώς και στα κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα βόρεια 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-01-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το μεσημέρι στα βόρεια θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-01-2025

Στα δυτικά και την Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές ενώ στα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

