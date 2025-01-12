Καιρός: Ψυχρή εισβολή από σήμερα με καταιγίδες και χιόνια

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά και βόρεια), τις Σποράδες, την βόρεια Εύβοια και από το απόγευμα πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία, το νότιο Ιόνιο και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στη δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές από το πρωί έως το μεσημέρι και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά, από το μεσημέρι στα ημιορεινά και προς το βράδυ και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία (ιδιαίτερα τη δυτική) χιόνια θα πέσουν από το μεσημέρι στα ορεινά και τα ημιορεινά.

Τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη βόρεια Ελλάδα της τάξεως των 6 με 7 βαθμών και στην κεντρική χώρα της τάξεως των 3 με 4 βαθμών Κελσίου .

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά και βόρεια), τις Σποράδες, την βόρεια Εύβοια και από το απόγευμα πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία, το νότιο Ιόνιο και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη βόρεια Ελλάδα της τάξεως των 6 με 7 βαθμών Κελσίου και 3 με 4 βαθμών στην κεντρική χώρα.

Θα κυμανθεί στα βόρεια από μείον (-4 τέσσερις) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 07 έως 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 11 έως 19 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από το μεσημέρι στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία. Στη δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές από το πρωί έως το μεσημέρι και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά, από το μεσημέρι στα ημιορεινά και προς το βράδυ και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ανεμοι: Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 08 με 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο. Στην Ήπειρο χιόνια θα πέσουν από το μεσημέρι στα ορεινά και τα ημιορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη βόρεια Εύβοια θα είναι από το απόγευμα τοπικά ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, σταδιακά στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και βαθμιαία καταιγίδες.Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρά από το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία 7 με 8 μποφόρ. Στα κεντρικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά κυρίως από το μεσημέρι στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και τις Σποράδες. Χιόνια θα πέσουν από το μεσημέρι στα ορεινά και τα ημιορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 και στις Σποράδες έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν μετά το μεσημέρι και πιθανώς βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που αργά το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν απο τις προμεσημβρινές ώρες στα γύρω ορεινά, σταδιακά στα ημιορεινά και από αργά το βράδυ και σε περιοχές μα χαμηλότερο υψόμετρο.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-01-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο θυελλώδεις ανατολικοί νοτιοανατολικοί εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο θυελλώδεις βορειοανατολικοί εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και βόρεια της τάξεως των 3 με 4 βαθμών. Θα κυμανθεί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά από μείον (-05 πέντε) έως 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από 04 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 09 έως 16, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 12 έως 19 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχοπτώσεις οι οποίες στα βόρεια από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας οι οποίες στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά - ημιορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο θυελλώδεις ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7, στο Αιγαίο θυελλώδεις βορειοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και δε θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 4 με 5 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-01-2025

Στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τη δυτική), τις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις την Εύβοια και πιθανώς στις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα νότια ορεινά του ηπειρωτικού κορμού με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα, ενώ νωρίς το πρωί και το βράδυ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα υπόλοιπα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-01-2025

Στα δυτικά και την Κρήτη και από το βράδυ στα κεντρικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές, ενώ στα νότια τμήματα του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια) θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και πιθανόν στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανώς στα βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα νότια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

