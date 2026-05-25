Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 33,5 βαθμούς Κελσίου κοντά στο Λονδίνο, τη υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μαΐου.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8° Κελσίου, καταγεγραμμένο το 1922 και ξανά το 1944.

Η θερμοκρασία των 33,5° μετρήθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου, δυτικά της πρωτεύουσας, με περαιτέρω αύξηση να αναμένεται μέσα στην ημέρα.

Με τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μαΐου, μετά από μέρες ενός κύματος καύσωνα, ανακοίνωσε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8° Κελσίου, που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944.

Οι 33,5° βαθμοί Κελσίου μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, δυτικά της πρωτεύουσας, τόνισε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Temperatures at Heathrow have recently reached 33.5°C, provisionally beating the all-time May record pic.twitter.com/PVJiLkOQGY — Met Office (@metoffice) May 25, 2026

Σύμφωνα με τον Guardian, η ζέστη αναμένεται να επιμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να κορυφώνεται ξανά στους 35°C την Τρίτη. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει μέγιστες τιμές 31°C για την Τετάρτη και 30°C για την Πέμπτη.

Παράλληλα, οι νυχτερινές θερμοκρασίες της Κυριακής κατέρριψαν το ρεκόρ της υψηλότερης ελάχιστης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον μήνα Μάιο, καθώς στο αεροδρόμιο του Κένλεϊ ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 19,4°C

Ο ζεστός καιρός στη δυτική Ευρώπη μπορεί να χαροποιεί όσους απολαμβάνουν τις διακοπές ή τις σχολικές τους άδειες, ωστόσο αναμένεται να επιδεινώσει διάφορες ασθένειες και να αυξήσει τα ποσοστά θνησιμότητας, μεταδίδει ο Guardian.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι σύμβουλοι της βρετανικής κυβέρνησης για το κλίμα προειδοποίησαν ότι τα σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστούν κλιματισμό, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αγγίζει πλέον ανυπόφορα επίπεδα.

Η Δρ. Chloe Brimicombe, ερευνήτρια κλίματος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε: «Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ μάς υπενθυμίζουν το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη τη ζωή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, υπογραμμίζουν πόσο επείγουσες είναι οι πρόσφατες εκκλήσεις για προσαρμογή στις συνθήκες καύσωνα».

Οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι ασθενείς διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο όταν η θερμοκρασία ξεφεύγει από τα ανεκτά όρια. Η έντονη ζέστη καταπονεί τον οργανισμό, ενώ οι αποπνικτικές νύχτες δεν επιτρέπουν στο σώμα να ξεκουραστεί. Την Παρασκευή εκδόθηκε p προειδοποίηση για την υγεία λόγω καύσωνα, γεγονός που υποδηλώνει πιθανό κίνδυνο για τη ζωή των πολιτών.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

