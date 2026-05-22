Άστατος ο καιρός σήμερα - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα, Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά σχεδόν αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στη δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.





Πηγή: skai.gr

