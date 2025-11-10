Που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Με μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στην Πελοπόννησο εξελίχθηκε η κακοκαιρία που ξέσπασε, νωρίτερα σήμερα, στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε ο δορυφόρος μέχρι και το απόγευμα, 100 mm νερού, έπεσαν σε Μεγαλόπολη- Ψαθί, 94 mm στα Πετάλια Κέρκυρας, 61 mm στο Αργοστόλι και 59 και 28,6 σε Στεμνίτσα και Χαΐδάρι αντίστοιχα.

H εξέλιξη της κακοκαιρίας

Όσον αφορά την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες, η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ Χριστίνα Σούζη, επισημαίνει πως από απόψε τη νύχτα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, (μέχρι το ξημέρωμα) νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα (μέχρι το μεσημέρι) θα έχουν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, η κα Σούζη τόνισε ότι οι βροχές θα περιοριστούν στα Ανατολικά, με λίγες βροχοπτώσεις στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Αττική αναμένεται καλός καιρός με ηλιοφάνεια.

Τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν από το μεσημέρι και μετά και θα σταματήσουν σίγουρα μέχρι το βράδυ, στις περισσότερες περιοχές.

Το «σκηνικό του καιρού» την Τετάρτη

Λίγες βροχές θα εκδηλωθούν στα Ανατολικά και Νότια, περιοριζόμενες στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχοπτώσεις και την Πέμπτη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Πηγή: skai.gr

