Πού αναμένονται σήμερα βροχές και καταιγίδες - Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τετάρτη ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 5 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Νέα αύξηση των νεφώσεων αναμένεται από τις βραδινές ώρες με πιθανότητα αργά τη νύχτα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Θερμαϊκό πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι - απόγευμα σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ στη δυτική και βαθμιαία στη κεντρική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 35 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς .

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα θαλάσσια τοπικά έως 5 μποφόρ. Εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς και στις Σποράδες έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

