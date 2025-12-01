Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν τον φετινό Νοέμβριο στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου τα καταγεγραμμένα ύψη υπερέβησαν τα 1000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Ο Νοέμβριος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Χάρτης με συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο 2025 από το meteogr.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία χάρτη του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, 13 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, 33 σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών). Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη 'Αρτας, όπου σημειώθηκαν 1055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το METEO, οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου 2025 στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά 'Αρτας συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. «Τα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής εμφανίζονται κυρίως σε τρεις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα: τον Φεβρουάριο 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025 (κακοκαιρία Adel)», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Γράφημα με τα 10 μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής στην Ελλάδα (2018-2025).

Βροχών... συνέχεια

Με νέο «γύρο» βροχοπτώσεων θα συνεχιστεί η εβδομάδα αφού σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, Τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, θα σημειωθούν από αύριο.

Από το μεσημέρι, ειδικότερα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θαείναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίουπιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.

