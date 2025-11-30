Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένονται σήμερα, Κυριακή, νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια, καθώς η κακοκαιρία Adel υποχωρεί.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και στην κεντρική Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς στις Κυκλάδες μεμονωμένες καταιγίδες έως το πρωί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.