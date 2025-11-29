Δεκάδες κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική από χτες, Παρασκευή, για προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Adel.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ισχυρή καταιγίδα εκδηλώθηκε στην Αττική συνοδευόμενη από δυνατούς ανέμους και χαλαζόπτωση σε κάποιες περιοχές. Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων για εκείνο το διάστημα έλαβε περίπου 30 κλήσεις για κοπές δέντρων με τις περισσότερες να αφορούν περιοχές των βορείων προαστίων, όπως Κηφισιά, Λυκόβρυση αλλά και Μεταμόρφωση, ενώ από την Αστυνομία γνωστοποιήθηκε πως λόγω πτώσης δέντρου και κολώνας του ΔΕΔΔΗΕ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της οδού Νικολάου Πλαστήρα έως την οδό Ελάτη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Κηφισιάς.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική από χθες τις πρώτες πρωινές ώρες έως και σήμερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί συνολικά για την Αττική 127 κλήσεις, εκ των οποίων οι 27 ήταν για αντλήσεις υδάτων και οι 49 για κοπές δέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει ανακοινωθεί από την Πολιτική Προστασίας σε κατάσταση ετοιμότητας "RED CODE" λόγω της κακοκαιρίας έχουν τεθεί οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.