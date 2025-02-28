Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και νότια) και στα Δωδεκάνησα. Ύφεση των ισχυρών φαινομένων στις ανωτέρω περιοχές αναμένεται από το πρωί.

Γενικά χαρακτηριστικά

Στα βόρεια και το Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και νότια) και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, γρήγορα στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει σχεδόν σε όλη τη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Άστατος, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και από τις προμεσημβρινές ώρες πιθανόν και στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στη Θράκη βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά στα νότια 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 και στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 με 17 και τοπικά στα νότια 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως τη δυτική και νότια). Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το πρωί.

Άνεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Ύφεση αναμένεται από το πρωί.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και τοπικά στα νότια έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-03-2025

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς, βαθμιαία όμως από το μεσημέρι θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς και κατά τόπους στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-03-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-03-2025

Νεφώσεις. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια τις βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-03-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και νότια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα νότια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες.

